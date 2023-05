Cristina Fernández encabezará homenaje a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, encabezará este jueves un acto multitudinario para celebrar los 20 años de la juramentación presidencial de Néstor Kirchner, quien fuera su compañero de vida y referente del peronismo.

La concentración está prevista para las 14H00 (hora local) en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires (capital), mientras que se espera que la expresidenta tome la palabra sobre las 16H00 para referirse al significado de Kirchner y sus ideas en el periodo histórico que vivió Argentina entre 2003-2007, cuando este dirigió al país, en los años siguientes y a la luz de la situación actual.

“El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo. A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, imitemos el ejemplo”, publicó Fernández de Kirchner en sus redes sociales.

Días atrás, al referirse al acto de esta tarde, la vicepresidenta argentina ratificó que no será candidata del Frente de Todos (FdT) a las venideras elecciones presidenciales. En este sentido, las expectativas de sectores de la militancia peronista se colocan sobre las propuestas que pretende impulsar el FdT cuando resta menos de un mes para el cierre de las listas.

De igual forma, medios locales informaron que la vicepresidenta abordará la compleja situación económica que atraviesa la nación suramericana, con especial énfasis en la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene, Argentina tiene vencimientos por 25.000 millones de dólares, solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales», indicó previamente.

Por su parte, el presidente argentino, Alberto Fernández, convocó a asistir al acto para homenajear el legado de Néstor y a escuchar a Cristina.

“La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida Cristina Kirchner. Néstor nos une”, afirmó el mandatario.

Cristina Fernández anunció que no participaría en los próximos comicios debido a su proscripción judicial, luego de que fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como Vialidad.

Aunque la sentencia no se encuentra firme y se ha reiterado la denuncia de que no hay pruebas que sustenten los cargos contra la también titular del Senado, ella señaló que no quiere comprometer a la coalición del FdT a un posible bloqueo de candidatura por parte de los mismos jueces que la condenaron.

Telesur