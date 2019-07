COMUNICADO OFICIAL: PSUV del estado Cojedes rechaza rotundamente el informe presentado por Bachelet

EL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA DEL ESTADO BOLIVARIANO INVICTO Y PRODUCTIVO DE COJEDES MANIFIESTA DE FORMA ROTUNDA Y CONTUNDENTE SU RECHAZO AL INFORME PRESENTADO POR LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), MICHELLE BACHELET, ESTÁNDO ESTE ATESTADO DE MALAS INTENCIONES; SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA AMADA PATRIA VENEZUELA DONDE LO MAS RESALTANTE SON LAS IMPRECISIONES, LA INFORMACIÓN NO VERIFICADA, NI VERIFICABLE, LOS ERRORES, OMISIONES Y FALSEDADES EL INFORME EN CUESTIÓN ADOLECE DE LA RIGUROSIDAD Y LA SERIEDAD QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE ESTE TIPO DE DOCUMENTOS CUYAS IMPLICACIONES COLOCAN EN RIESGO LA PAZ, NO SOLO DE VENEZUELA, SINO DE LA AMÉRICA ENTERA, CONDENAMOS QUE LA ALTA COMISIONADA NO EXPRESARA SU REPUDIO A LAS AMENAZAS DE INTERVENCIÓN MILITAR, Y QUE PIDIERA EL CESE INMEDIATO DEL BLOQUEO ECONÓMICO, FINANCIERO Y COMERCIAL QUE EJECUTA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA EL PUEBLO VENEZOLANO.

ASIMISMO, RECHAZAMOS QUE EN EL INFORME NO SE CUESTIONARAN LOS INTENTOS DE MAGNICIDIO, GOLPES DE ESTADO, LOS LLAMADOS AL ODIO, ASÍ COMO LA VIOLENCIA DE LA DERECHA VENEZOLANA. OMITE VERGONZOSAMENTE EL CARÁCTER CRIMINAL DE MERCENARIOS COMO LEOPOLDO LÓPEZ QUE EN EL 2017 ALENTARON CRÍMENES DE ODIO CON LAS GUARIMBAS, OLVIDA EL ASALTO Y DESTRUCCIÓN DE HOSPITALES MATERNOS, ALMACENES DE ALIMENTOS Y MEDICINAS Y QUEMARON VIVOS ANTE LOS OJOS DEL MUNDO A JÓVENES HUMILDES POR SER CHAVISTAS. NADA DICE EL INFORME SOBRE EL INTENTO DE MAGNICIDIO AL PRESIDENTE MADURO EN AGOSTO DEL 2018, FINANCIADO POR EE.UU. Y EJECUTADO POR UNA OPOSICIÓN MERCENARIA Y APÁTRIDA. TAMPOCO MENCIONA EL DESCONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA VULNERACIÓN DE LA DEMOCRACIA POR PARTE DE JUAN GUAIDÓ QUIEN SE AUTOPROCLAMÓ “PRESIDENTE ENCARGADO” SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA CASA BLANCA. NO MENCIONA LA VIOLACIÓN DE NUESTRA EMBAJADAS Y EL ASALTÓ A LA SEDE DE LAS OFICINAS DE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN WASHINGTON PROTEGIDA POR AMIGOS SOLIDARIOS ESTADOUNIDENSES. DICHO INFORME MINIMIZA EL ESFUERZO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS A LA ALIMENTACIÓN, LA EDUCACIÓN, LA VIVIENDA Y EL CUIDADO A LA SALUD DE SU PUEBLO. RESULTA OFENSIVO Y GROTESCO QUE EL INFORME SEÑALE QUE LAS MUJERES VENEZOLANAS CAMBIAN SEXO POR COMIDA., DENIGRANDO DE LAS VALIENTES HEROINAS QUE TODOS LOS DÍAS LUCHAN POR SACAR ADELANTE SUS FAMILIAS EN MEDIO DE ESTA AGRESIÓN MULTIFACTORIAL

QUE NOS IMPONE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. TAMPOCO MENCIONA EN EL REFERIDO INFORME LOS 123 CASOS DOCUMENTADOS DE PERSONAS QUE FUERON LINCHADAS, DEGOLLADAS Y ASESINADAS POR SEGUIDORES DE LEOPOLDO LÓPEZ, CAPRILES, GUAIDÓ Y OTROS ACTORES POLÍTICOS QUE HOY PROMUEVEN LA VIOLENCIA DESDE LA ASAMBLEA NACIONAL EN DESACATO. SIN EMBARGO, EL INFORME DE LA ALTA COMISIONADA INVISIBILIZÓ A TODAS ESTAS VÍCTIMAS, ASÍ COMO LO HIZO SU ANTECESOR. LAMENTABLEMENTE LAS ESPERANZAS DE LAS VÍCTIMAS HAN SIDO DEFRAUDADAS POR SU OFICINA, A PESAR DE COMPROMETERSE A DAR UN TRATAMIENTO IMPARCIAL A ESTE TEMA, NO SIENDO SUFICIENTE LA SEÑORA BACHELET CONOCIÓ A PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS, INCLUIDOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE NO HAN PODIDO CONTINUAR SUS TRATAMIENTOS Y TRASPLANTES MÉDICOS POR EL BLOQUEO A PDVSA Y CITGO, LO CUAL PONE EN RIESGO SUS VIDAS, PERO ESTOS CASOS TAMBIÉN FUERON DESCARTADOS EN ESTE INFORME DE LA INFAMIA, ESTO ERA DE ESPERASE IMAGINAR LO CONTRARIO SERIA NO ESTAR CONSIENTES DE LO SUBORDINADO QUE SON ESTOS PODERES A LAS FUERZAS IMPERIALES, QUE CON DINERO Y EXTORCIÓN LOGRAN COMPRAR LO QUE QUIEREN DE ESTOS DIRIGENTES DE LA NADA. NO MIDIO ESTA ENVIADA DEL IMPERIO LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACCIONES YA QUE NO CONTRIBUYE EN NADA CON LA PAZ, SINO QUE ALIENTA A LOS OPOSITORES Y A SUS ALIADOS INTERNACIONALES PARA SEGUIR VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA NACIÓN AHORA CON EL VISTO BUENO DE LA ALTA COMISIONADA, QUE DA UN ESPALDARAZO A LA MENTIRA, A LA VIOLENCIA Y A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

DICHO INFORME LLENO DE ARGUMENTOS PERSONALISTAS Y PARCIALIZADOS CUESTIONAN Y VULNERAN LA REALIDAD DEL PUEBLO VENEZOLANO COMPROMETIDO CON LA PAZ CUESTIONAN Y VULNERAN LA REALIDAD DEL PUEBLO VENEZOLANO COMPROMETIDO SIEMPRE CON LA PAZ Y ARRAIGADO A ESPIRITUD LIBERTARIO ENMARCADO EN LA SOBERANIA E INDEPENDENCIA NACIONAL QUE HOY IMPREGNA NUESTRA PATRIA, ESTANDO CONSCIENTE QUE CON LA LLEGADA DE LA REVOLUCION BOLIVARIANA LEGADO DEL COMANDANTE HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS QUE HOY DIRIGE NUESTRO LIDER PRESIDENTE NICOLAS MADURO SE HAN ESTABLECIDO DIFERENTES MÉTODOS ANCLADOS A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA PROTECCIÓN Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. RATIFICAMOS CATEGORICAMENTE APOYO IRRESTRICTO AL GOBERNO LEGÍTIMO DEL PRESIDENTE NICOLAS MADURO MOROS GARANTE DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGONICA QUE A DIARIO EMPEÑA TODO SU ESFUERZO EN LA SOLUCION PACIFICA DE LAS PROBLEMÁTICA ACTUALES SIENDO ESTO EL UNICO CLAMOR DE LOS Y LAS VENEZOLANAS DE BIEN, HACEMOS LLAMAMIENTO A LA MILITANCIA REVOLUCIONARIA ESTAR ALERTAS Y RODILLA EN TIERRA EN LA DEFENSA DE LA PATRIA ANTE CUALQUIER AGRESION IMPERIAL.

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

P.S.U.V

LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!