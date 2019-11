Canciller Arreaza descarta cambios en diplomacia colombiana tras filtrarse audios que confirman su injerencismo en Venezuela

“No tiene caso creer en la diplomacia colombiana”, dijo este miércoles el canciller de la República, Jorge Arreaza, ante la revelación de un audio de una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, y la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en el que se confirma el injerencismo de la política exterior del país vecino en los asuntos internos de Venezuela.

El canciller venezolano descartó en un trino publicado en su cuenta @jaarreaza la posibilidad de cambios en las prácticas diplomáticas de Bogotá hacia el país bolivariano: “se filtran conversaciones en las que la nueva canciller se desespera porque no hubo golpe en Venezuela, Guaidó no sirve, Trump no interviene, la CIA no actúa, el TIAR no sirve”.

No tiene caso creer que la práctica diplomática colombiana pueda recomponerse: se filtran conversaciones en las que la nueva canciller se desespera porque no hubo golpe en Venezuela, Guaidó no sirve, Trump no interviene, la CIA no actúa, el TIAR no sirvehttps://t.co/1GiLTSz1KQ — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 20, 2019

Este miércoles, medios colombianos filtraron una grabación entre Santos y Blum en la que se escucha una conversación privada poco diplomática en un restaurante en la ciudad de Washington, que registra cómo éste le hace una especie de inducción a la nueva Canciller en materia de relaciones internacionales.

El tema que ocupó, en mayor medida, la conversación fue la situación de Venezuela. En el diálogo, Santos y Blum abordaron cómo está la situación política venezolana y sus planes para mantener en los oídos de los voceros de Washington este tema con fines desestabilizadores.

Mientras Francisco Santos -quien es llamado por Blum como “Pachito”- le dice a la canciller neogranadina que el tema Venezuela “está un poco parado”, ella le reafirma que en efecto lo está, pero el diplomático agrega que tiene preparado reactivarlo llevando parlamentarios europeos a la frontera colombo-venezolano, para poner en el “top of mind” (en la cabeza) los asuntos interno de Venezuela de nuevo en la Casa Blanca.

“Me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan en el top of mind (en la cabeza) Venezuela. Esa es la tarea con la que estoy con Venezuela”, dice el embajador colombiano.

Santos además insiste en invitar a parlamentarios de Europa: “Es importansísimo armar una cosa estratégica con Venezuela a partir del trabajo nuestro, con las embajadas que ya está montando el gobierno de Guaidó, allá”.

“Pero entonces Venezuela. Pachito, ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese…”, le dice Blum a Santos.

En tanto que el embajador le explica que la CIA (Agencia de espionaje estadounidense) “no se está metiendo” en el país.

“Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”, agrega Santos.

Sin embargo, Claudia Blum, preocupada le dice “Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál. Hablé con (menciona dos nombres) y me dijeron: ‘Claudia, lo único es el diálogo, pero un diálogo en donde todos quepan’”.

Desde Colombia llevan años afirmando que el chavismo desestabiliza la región. Presentan falsas pruebas, hasta en la ONU. Mientras, en la conversación filtrada entre la nueva Canciller y su embajador en EEUU, confiesan cómo y con quiénes conspiran para desestabilizar Venezuela

