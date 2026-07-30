Autoridades continúan inspecciones a edificios en Caracas

El Gobierno de Caracas en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros y los equipos del Plan Venezuela Renace presentó un balance sobre las labores de inspección y respuesta tras los dos sismos del pasado 24 de junio, en la parroquia San Pedro, para la evaluación de los daños en los edificios Boston, Barlovento, Aulas 1 y Maurica; bajo la orientación de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.

A través de su cuenta en Instagram, el jefe de Gobierno de Caracas, Nahúm Fernández, indicó que las cuadrillas de trabajo y los voceros de las estructuras de base de la comunidad ejecutaron el abordaje de los especialistas en las edificaciones, viviendas y comercios de la zona con el objetivo de establecer la ruta de reparación de la infraestructura en las paredes, los pilares y los componentes de soporte para garantizar la tranquilidad a los habitantes del sector.

El personal de la Brigada de Barrido del Gobierno de Caracas mantiene la presencia en los espacios de la capital para el desarrollo de las tareas de recolección de escombros, limpieza y adecuación de las áreas de la localidad en atención a los requerimientos de los vecinos de los sectores ante los efectos de los sismos en el territorio de la ciudad.

Las instituciones del Estado continuarán la supervisión de las labores de reconstrucción de las estructuras de la parroquia San Pedro a través de la mano de obra de los trabajadores para el aseguramiento de la habitabilidad de los inmuebles en cumplimiento de los objetivos de la estrategia del Gobierno Bolivariano para la atención a las comunidades de la capital.