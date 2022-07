El PSUV se une al júbilo de Nicaragua al conmemorarse el Día de la Revolución Popular Sandinista

“Nos unimos al júbilo de las y los hermanos nicaragüenses por la celebración del Día de la victoria de la Revolución Popular Sandinista. Un hecho que le devolvió la dignidad y la justicia al pueblo, y le abrió paso a la transformación política y social del país. ¡Viva Nicaragua!”

NICOLÁS MADURO MOROS

COMANDANTE PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

“Nicaragua la de Sandino, la de Daniel, la de un Pueblo que no se rinde, hoy luce victoriosa y sus enemigos, que son los enemigos de los Pueblos libres, se unen en jauría para no reconocer una gran Victoria. Con la Revolución Sandinista no han podido ni podrán. Nosotros Venceremos!”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA

HÉROE DEL 4F

¡VIVA LA PATRIA!

¡VIVA NICARAGUA LIBRE Y ANTIIMPERIALISTA!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN SANDINISTA!

¡VIVA SANDINO!

¡VIVA MORAZÁN!

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA

NOSOTROS VENCEREMOS!!!