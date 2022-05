Presidente Maduro solicita a la AN investigar plan de asesinato en su contra

El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) iniciar una investigación sobre el plan de asesinato que se urdía en su contra y el alto mando político de la nación con participación del ex diputado Juan Guaidó y representantes de la extrema derecha venezolana.

“Espero que la Asamblea Nacional (AN) abra una investigación de estas graves revelaciones del ex secretario de defensa de Donald Trump hablaron de una invasión a Venezuela, hablaron de utilizar mercenarios de Colombia para invadir Venezuela, hablaron de asesinar a Nicolás Maduro y a otros; ministros, ministras y líderes del país”, denunció.

De acuerdo con el libro A Sacred Oath (Un juramento sagrado), del ex secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, el 5 de febrero de 2020 una delegación del «autoproclamado» discutió con funcionarios de seguridad y defensa de la administración de Donald Trump una operación especial de secuestro o asesinato del Jefe de Estado venezolano.

La reunión que se desarrolló en la Casa Blanca, situada en Washington, contó con la participación de Julio Borges, Carlos Vecchio y Juan Víctor Salcedo Márquez, este último primo hermano de Juan Guaidó, refiere el blog La Tabla.

“Ahí está, ya ha habido otras revelaciones como las de John Bolton -ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos-, ahí están las revelaciones y el papel de esta gente de la extrema derecha; pidiendo sanciones, pidiendo invasión, pidiendo asesinato, ahí están revelado”, manifestó.

El Dignatario venezolano destacó que a cuatro años de haber sido reelecto como Presidente de Venezuela, ha permanecido de pie afrontando las adversidades y dando la cara al pueblo siempre con la verdad.

“Nosotros en estos cuatro años desde que ustedes –pueblo de Venezuela- me reeligieron lo que hemos hecho es trabajar, con el favor de Dios, con sus bendiciones, con su protección divina, porque si no hubiera sido por la bendición de Dios, yo no estaría aquí, nosotros no estaríamos aquí y hemos enfrentado cuatro años de frente, no hemos titubeado ni un segundo, le hemos dado la cara a nuestro pueblo, a la historia y a los enemigos de la Patria, siempre con la verdad y cuatro años después, aquí vamos, cabalgando victoriosos la historia del siglo XXI”, subrayó.

