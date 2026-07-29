Diosdado Cabello: Voluntarios del PSUV han entregado más de 65 mil comidas en La Guaira

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, resaltó la entrega de los voluntarios de la tolda roja desde el primer momento que se presentó la situación de emergencia, ante el doblete sísmico que impactó al país, sobre todo en Caracas y en varios estado del país, en particular en La Guaira.

«Ahí se van a encontrar con jóvenes, muchachas y muchachos, que han hecho más de 65 mil comidas, trabajando sin descanso, no son cocineros, ni nada, son voluntarios», afirmó.

En ese sentido, precisó que en la reunión del PSUV el pasado lunes 27 de julio, «había gente que salieron de La Guaira, solo porque los convocamos a la reunión, (al terminar) inmediatamente regresaron».

Cabello su programa Con el Mazo Dando, emisión número 577, mencionó el CEFE, el Complejo de Especialización de Fuerzas Especiales «Tcnel. Eliézer Otaiza», un centro de formación táctica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), «vayan para que vean quienes están allí».

Expresó que «vayan para que se encuentren a los jóvenes haciendo arepas, cocinando todo el día. Son 65 mil comidas entregadas, eso no es paja como lo que habla el jaleti de (Orlando) Avendaño, Que descaro, que gente tan asquerosa, mentir de esa manea con el dolor humano. Son unos «shouseros», lo que quieren es asomarse».

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