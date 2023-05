Diosdado Cabello: La oposición venezolana no va a firmar nada que los gringos no acepten

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- «Nosotros hemos planteado la devolución de los activos de Venezuela en todas las instancias, hemos insistido desde el primer momento el levantamiento de las sanciones y las persecuciones judiciales que tienen contra nuestro país, que nos devuelvan el oro; eso lo hemos puesto nosotros sobre la mesa».

Así lo expresó Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), este lunes, durante la reunión semanal de la Dirección Nacional que se realizó en el estado La Guaira.

Asimismo, recordó que en México en noviembre del año 2022 se firmó un acuerdo en donde especificaba que la oposición venezolana se comprometía a entregar 3200 millones que serían destinados para beneficiar la salud, educación, agua, servicio eléctrico y seguridad de los venezolanos.

El dirigente nacional, durante su intervención expresó que : «La oposición venezolana no va a firmar nada que los gringos no acepten. Mejor dicho, que los gringos no le digan que tienen que firmar».

Cabello, destacó que se escucharon declaraciones absurdas en donde decían que el dinero lo tenía que conseguir el presidente Nicolás Maduro, «que ellos firmaban pero que la plata la tenía que conseguir el presidente Maduro, la plata la tienen ustedes ladrones, con su jefes y es de los venezolanos».