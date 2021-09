Diosdado Cabello: Debemos estar unidos para que no puedan con nosotros

Prensa PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y jefe del Comando de Campaña «Aristóbulo Istúriz», Diosdado Cabello llamó a la unidad de las fuerzas de la Revolución ante las venideras megaelecciones del 21 de noviembre.

Durante el acto de juramentación del Comando de Campaña en el estado Aragua, el dirigente nacional expresó que es fundamental la organización, «aquí no estorba ni sobra nadie. Aquí no debemos dejar a un lado a nadie, debemos estar abrazados, unidos que no puedan con nosotros»,

Asimismo, afirmó que entre camaradas «debemos estar como hermanos, luchadores, debemos estar abrazados que nos busquen y nos encuentren juntos, unidos que no puedan con nosotros

Aseguró que se debe garantizar la organización popular de todas las estructuras del PSUV y de todos los partidos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), así como de los movimientos sociales del Congreso Bicentenario de los Pueblos y las mujeres quienes también son fundamentales.