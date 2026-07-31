Condecoran a brigadas penitenciarias por su labor en emergencia sísmica

En las instalaciones del Centro de Formación para Zonas Urbanas Hombre Nuevo «El Libertador», en el estado Carabobo, se otorgaron condecoraciones especiales a los voluntarios, funcionarios y cuadrillas de la población penitenciaria que participaron activamente en la atención de la contingencia generada por el doble sismo del pasado 24 de junio.

El encuentro, que se llevó a cabo con motivo del 15.° aniversario de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, rindió un emotivo homenaje a las víctimas de los sismos.

El reconocimiento abarcó a trabajadores de la institución y a funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata Custodia (GRIC), quienes desempeñaron un rol determinante en labores de rescate. Por otro lado, se homenajeó a las brigadas de privados de libertad que acondicionaron los campamentos transitorios para las familias afectadas.

Asimismo, se entregaron diplomas a las privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), quienes desde el área textil confeccionaron ropa, sábanas, almohadas y cobijas. De igual forma, se exaltó la labor de la cuadrilla penitenciaria del Internado Judicial de El Rodeo por la fabricación de camas y literas instaladas en los campamentos.

«Con su acción hablaron por los 60 mil privados de libertad de este país. Esto abre las puertas para que se empiece a confiar nuevamente en la población penitenciaria y en todo el trabajo que venimos haciendo. Honor a quien honor merece», enfatizó el ministro Julio García Zerpa durante su intervención.

Compromiso con la transformación y la celeridad judicial

García Zerpa instó a los funcionarios y directores de los centros presentes a mantener el compromiso con la transformación del sistema. En este sentido, hizo hincapié en el fortalecimiento de la atención integral para la población penal.

«Es una tarea que nos confiaron y tenemos que hacerla con máxima responsabilidad. En esta guerra tan dura, nos toca hacer las cosas buenas porque los buenos somos más», expresó el titular de la cartera.

Finalmente, el ministro hizo un llamado a consolidar los avances en materia de salud para los privados de libertad y a garantizar la celeridad en los procesos judiciales. «No podemos retrasarnos con el tema judicial; hay que seguir avanzando sin detenernos», afirmó.

Fuente: Ministerio del Servicio Penitenciario