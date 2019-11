Vicepresidente del PSUV Omar Prieto y Pedro Carreño encabezaron Tribuna Antiimperialista en Cabimas

El Vicepresidente Territorial del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para el estado Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández, en compañía del Constituyente Pedro Carreño y del Alcalde Pedro Duarte, encabezó Tribuna Antimperialista en el Municipio Cabimas, específicamente en el Teatro Municipal Javier Fernández.

«Lo que está pasando en latinoamericana, donde el pueblo se reveló en contra de un gobierno nefasto que lo que le interesa es enriquecerse a costilla del sacrificio del ciudadano, es por el ejemplo que brindó Venezuela que no dejó que los lacayos del imperio dieran un Golpe de Estado», dijo el también Gobernador del Zulia.

Prieto Fernández manifestó que las políticas emanadas del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, desarrollaron la lealtad del pueblo que defiende al proceso Revolucionario.

Manifestó que la arraigada defensa de la soberanía es el camino para que nuestros mandatarios continúen dignificando al pueblo.

Por su parte, el Coordinador de Disciplina Revolucionaria del PSUV, Pedro Carreño mencionó que todos los años de manera sistemática en Estado Unidos hay un presupuesto para que las tropas invadan los pozos petroleros del mundo para robarse las riquezas extranjeras.

«Los países que se hacen llamar de primer mundo establecen que las riquezas no son de los países sino de ellos y es por eso que Estados Unidos no le quita el ojo a Venezuela, quiere meter sus manos aquí, pero no podrán, porque la lealtad del pueblo es mayor que su ambición».

En este orden, manifestó que es necesaria la movilización para evitar que los lacayos del imperio cumplan su objetivo y entreguen las riquezas del pueblo.

«Venezuela es un país que ha demostrado lealtad y para eso no hay términos medios. Aqui somos leales a Chávez y Bolívar», aseveró el Alcalde de Cabimas, Pedro Duarte.

La unión perfecta cívico militar fortalece el proceso de manera tal que lo hace indestructible, «estamos trabajando en unidad y armonio para lograr la unión e integración total», finalizó Duarte.

Gobernación del Zulia