Tony Boza: Con el petro, Maduro tocó el punto clave del problema cambiario

El economista Tony Boza se apareció el pasado miércoles por el primer Congreso Internacional de Comunicación organizado por el PSUV en el Hotel Alba Caracas. Por allí andaba, entre el gentío y el bululú, cuando fue invitado a reflexionar sobre cuestiones que tienen a medio mundo de cabeza en nuestro país, y que para muchos se resumen en el astronómico precio del queso, la carne y los huevos. Y el dinero que no alcanza. Al final, Boza, luego de defenestrar a los economistas monetaristas, de sostener que no hay leyes económicas eternas, de afirmar que la hiperinflación no es consecuencia de la emisión de dinero y de asegurar que hasta actores de Hollywood apoyan a Bernie Sanders, candidato progresista estadounidense, después de defender a Nicolás Maduro y su estrategia con respecto al petro para derrocar al dólar, dijo que miraba el futuro con optimismo.

“Sí lo soy”, respondió a la pregunta de si era optimista con respecto a 2020, “con sus dificultades, pero soy muy optimista, porque creo que el Presidente tocó el punto clave, el punto pivotal, que es el problema cambiario, y el problema cambiario solo se derrota con una fórmula como el petro, no con otras divisas, no simplemente respaldando el bolívar, que es correcto respaldarlo, pero, como le dije antes, necesita otras medidas”.

Tony Boza forma llave con Juan Carlos Valdez en el programa Boza con Valdez, que se transmite por Venezolana de Televisión, en el que desmontan el aparataje ideológico de la economía de la derecha y de tendencia neoliberal, mientras que paralelamente asoman propuestas sobre el nuevo modelo y retos de la Revolución Bolivariana. Boza con Valdez fue reducido apenas a media hora, en una mañana llena de variedades.

Contó que recientemente, en debate internos con cuadros del PSUV, analizaban un libro del colombiano Arturo Escobar, prologado por Fals Borda, en el que se habla de la invención del Tercer Mundo.

“Es interesantísimo”, refiere, “porque los códigos que sirvieron para instaurar el sistema financiero internacional, cuyo centro es el dólar, nacen de un conjunto de elementos, de una especie de consenso que se creó para que el mundo en vez de buscar fórmulas alternativas, como en su momentos lo planteó John Maynard Keynes en los acuerdo de Bretton Woods, que fue donde nació el sistema basado en el dólar, de crear una moneda internacional que no perteneciera a ningún país en particular y planteó un mecanismo que era más democrático. Era un mecanismo que tomaba en cuenta la dimensión de cada economía por país, pero Estados Unidos impuso el dólar como un mecanismo de dominación que hasta el momento se mantiene”.

Una nueva lógica

En cuanto a la situación de nuestra economía, que es dura, señala que la mayoría de las fórmulas que se han venido planteando están dentro de la misma lógica del capitalismo que instauró el dólar, verbigracia, la propuesta de anclar el bolívar al patrón oro, que es una buena propuesta, porque la idea que se busca es que el bolívar no esté en la brincadera de un mercado que no controlas, que es el mercado cambiario, que es el sistema financiero basado en las divisas. De tal manera, afirma Boza, esa propuesta tiene sentido, pero es incompleta, porque no puedes soltar la moneda nuestra, anclada en el oro, que va a tener soporte real, en un mundo financiero donde las monedas fíat, que no tiene un valor intrínseco, pueden adquirir la tuya, que sí la tiene, y pueden exigir luego que tú hagas valer el respaldo.

“Si se dice que tantos bolívares valen tantas onzas de oro, y yo me apropio de tus bolívares, para que tenga sentido ese respaldo y para que sea creíble tengo que llegar a ti y decirte, dame el oro, y yo tengo que dártelo, de tal manera, aunque la propuesta es buena es incompleta, porque si la lanzas al ecosistema donde prevalecen las divisas fíat, tu moneda la van a destruir, como hizo con la libra esterlina el ciudadano John Soros en una oportunidad, donde en una jugada especulativa le quitó al pueblo inglés mil millones de libras esterlinas en un solo día, por un manejo de este tipo, en ese mundo que controlan ellos con el BM, el FMI, el sistema Swiff, que es el sistema de validación de transacciones”, explica.

Indica que, en cambio, se plantee ir al origen, donde se montó el sistema, por eso la referencia al libro de Arturo Escobar, porque entonces el problema tiene dos naturalezas. Por un lado, te puedes salir del sistema, aunque no te salgas de la lógica, acompañando a los nuevos actores como Rusia, China, que están creando intercambio a partir de divisas distintas. Asienta Boza que eso está bien, pero no es suficiente.

“Ellos (Rusia y China) pasaron a un segundo nivel, que justo en este momento están creando una plataforma distinta al Swift, porque recordemos que en 2014 Estados Unidos sancionó a Rusia y lo sacó del Swift, que fue un castigo, pero fue un favor porque obligó a Rusia a crear su propia plataforma de validación de transacciones interbancarias y ya China creo el de ella, e India también. Si estas tres plataformas se integran, como efectivamente lo están haciendo, eso le va a quitar al sistema Swift unos 3.500 millones de clientes, casi la mitad del planeta, pero sigue estando en la misma lógica del sistema Swift, solo que este lo controlan otros actores, que son nuestros aliados, pero nosotros estamos planteando una cosa más profunda, que es lo que quizás no estamos viendo como país. Lo que propuso el presidente Chávez desde el año 2009 y lo que ahora está asumiendo como política correcta nuestro hermano Nicolás Maduro, que es el petro, no solamente es la liberación del yugo del dólar, sino que instaura en el planeta una nueva lógica “, dice Boza.

A modo de ejemplo, expone que si te metes en el sistema de los rusos y de los chinos, y en algún momento por cualquier razón, así sea por pragmatismo puro, nos dicen que no podemos validar tu cuenta, no te podemos vender porque tenemos una negociación con Estados Unidos y estamos creando una especie de “time”, de tiempo, en una negociación, entonces tu transacción no la podrías hacer; eso es posible, aunque se trata de un supuesto negado, pero es posible. Con el petro, no ocurre que se trunque la transacción porque obedece a otra lógica.

“El petro”, sostiene, “escapa a la lógica que imperó en el siglo XX en el sistema financiero y es lo que este compañero de Keiser Report (programa de análisis transmitido, entre otros, por Rusia Today) ha venido diciendo que hay una nueva lógica y por tanto hay un quiebre del sistema financiero; es lo que está en el balance del libro que estoy mencionando, de Arturo Escobar, es decir, el petro mete a Venezuela en una zona distinta, donde una vez que el estado emite el petro pierde el control, nadie lo controla, pero tiene validación porque el sistema lo valida, eso implica que nadie va a poder parar o bloquear una transacción”.

Tony Boza afirma que el petro tiene dos ventaja para el Estado venezolano, primero porque es el emisor, y no solamente es una criptomoneda. Tiene soporte y aval en oro, petróleo, coltán. Pero hay otro elemento, somos el primer demandante de petros, porque cuando Venezuela al que le compra petróleo le exige págame en petros, actúa de forma legítima.

“¿Está mal?”, se pregunta Boza, “No. todos los países del mundo han utilizado sus fortalezas para establecer mecanismos de negociación. No es antidemocrático. Yo quiero que tú me pagues en petros, y creamos el ecosistema. Internamente lo vamos a crear. La lógica es buena, porque no vamos a obligar a nadie a que lo use, porque el propio daño que nos han producido han creado las condiciones para que salgamos airosos. Te lo digo claramente. La especulación no solamente es en bolívar; ahora es en dólares. Vas comprar una cuestión, pagas 100 dólares y luego la compras dentro de un mes y pagas 140 dólares. El petro te va a permitir que tú compres lo mismo hoy, dentro de un mes y dentro de tres meses al mismo precio. No necesito imponerle a nadie, ni ejercer ningún mecanismo de coerción para que uses el petro. El interés particular y el interés empresarial va a hacer que lo usen. Por eso digo que es distinta la lógica y es importante que entendamos que Venezuela está a la vanguardia de un movimiento mundial, solo por el petro”.

La línea correcta

Tony Boza detalla que todavía hay gente del PSUV que no entiende lo del petro. Prefieren hablar de otros problemas cotidianos.

“No, el petro es el centro de la política. Hace dos años, el 20 de agosto, cuando se diseñó la política, era la correcta para atacar el dólar; lo que pasa es que nunca se instrumentó. Nunca hubo un anclaje, lo que hubo fue una especie de reacomodo cada tres meses: ahora el petro va a costar tanto, pero ese no era el mecanismo que se propuso, el que se propuso fue un mecanismo de anclaje, de flotación, si sube el valor de la divisa, sube el petro, que está anclado a un comodity, no esta anclado a una relación cambiaria. La relación cambiaria es a segundo plano, mi primer plano consiste en que yo tengo anclado el petro a una cesta de productos reales que se miden en un mercado que no puede controlar Dolar Today ni la Lechuga Verde, ni nadie, sino en un mercado que, aunque otros los controlan, los mecanismos son muchos más complejos, no los pueden manipular de un día para otro y por lo tanto generan más estabilidad”, dice.

Para Boza, la cuestión de la hiperinflación y del poder adquisitivo pasa por entender el fenómeno, un asunto que ha sido abordado por Pascualina Cursio, en cuanto a que la inflación no es un fenómeno monetario. El monetarismo fracasó, asegura Boza.

“El monetarismo es una especie de atavismo que no tiene rigor científico, por lo tanto para saber cómo recuperamos nuestra capacidad adquisitiva hay que saber cómo es que se produce el hecho de la devaluación de nuestra moneda: es por la manipulación cambiaria. La paridad del poder adquisitivo, en una fórmula que acepta incluso hasta el Banco Mundial, establecería que en nuestro país el factor trabajo debería tener un ingreso mínimo promedio de unos 350 a 400 dólares, que es más o menos el promedio de economías similares a las nuestras en Latinoamérica. Para reponer ese poder adquisitivo necesitamos resolver el problema de la devaluación y no es con fórmulas monetaristas ni por restricción de la liquidez, eso es un error”, indica.

Correo del Orinoco