Rusia llama a EEUU a dejar de mentir sobre supuesta agresión a Ucrania

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pide a Washington a dejar a un lado las especulaciones sobre los presuntos planes de agresión a Ucrania por parte de Moscú.

Este miércoles, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, precisó que su organismo calificó de “provocación” las declaraciones de un medio de prensa de Estados Unidos y de la Casa Blanca sobre una supuesta evacuación de la embajada rusa en Kiev.

💬@RusEmbUSA to @PressSec, @PentagonPresSec and @StateDept:

👇

We stress once again: 🇷🇺 is not going to attack anyone. The practice of moving troops on our own soil is a sovereign right. We call to end the hysteria and not to pile on tension around the #Donbass problem. pic.twitter.com/gVGjbBUsjJ

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 19, 2022