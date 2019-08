PSUV organizó marcha en Guarenas contra injerencia de Trump y a favor de la paz de Venezuela

En unión cívico-militar, Guarenas marchó este jueves y conformó tribuna antiimperialista para protestar en contra de las sanciones emitidas por el Gobierno estadounidense que dirige Donald Trump, en contra del pueblo venezolano.

La concentración organizada por el equipo municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se realizó frente a la Unidad Educativa Ambrosio Plaza en la primera avenida de la urbanización 27 de febrero hasta la plaza Bolívar.

Rafael Silvera, integrante de este equipo político y presidente de la cámara municipal de Guarenas dijo que se trata de una movilización por la unidad nacional y en contra de las políticas de Donald Trump y sus aliados en el mundo.

«Exigimos un mundo libre de pensamiento, con gobiernos que se ocupen de las personas más humildes, que garanticen la vida y no los gobiernos que quieren todo el poder para apoderarse de las recursos de los pueblo», argumentó.

Finalizó haciendo un llamado a la unión, la armonía. «No hay camino para la paz; la paz es el camino», afirmó el político.

Antonio Borges, jefe de organización del Psuv en Plaza manifestó que hoy Guarenas ofrece nuevamente su apoyo al presidente, Nicolás Maduro, y protesta las medidas intervencionistas de Donald Trump.

«Le decimos no a ese decreto infame, No más Trump, no más mentiras al mundo. Hoy sabemos que el mundo ve en Venezuela el modelo de lo que será la rebelión contra el imperialismo», acotó Borges.

Claudio Pineda, otro de los integrantes del partido rojo en Guarenas agregó que una vez más, el pueblo de Guarenas dice no a la colonización por parte del imperio.

«Desde Guarenas una vez más demostramos nuestra disposición a la defensa de la Patria, soberanía, logros de la revolución y al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez así como la lealtad absoluta a nuestro líder fundamental Nicolás Maduro», argumentó el también concejal de esta subregión mirandina.

AVN