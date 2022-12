Presidentes ruso y chino ratifican aumento de la cooperación

El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó este viernes durante una videoconferencia con su homólogo chino, Xi Jinping, la importancia de la cooperación entre ambos países para configurar un nuevo orden mundial.

El titular del Kremlin señaló que la coordinación entre Moscú y Pekín en la arena internacional, incluido en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS y el Grupo de los 20 “sirve para configurar un orden mundial justo y basado en el derecho internacional”.

En este sentido, Putin apuntó que “en el contexto de la creciente tensión en el mundo, las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Popular China demuestran estabilidad y un modelo de cooperación”.

https://t.me/news_kremlin_eng/1080

A partir de ello, el jefe de Estado ruso precisó que el volumen de intercambios comerciales bilaterales aumentará a finales del año en un 25 por ciento, por lo que se podrá alcanzar antes de lo previsto el plan de los 200.000 millones de dólares.

“A pesar de un entorno exterior desfavorable, de las restricciones ilegítimas y del chantaje directo de algunos países occidentales, Rusia y China lograron garantizar una tasa de crecimiento récord en su volumen de negocios comerciales mutuos”, recalcó el mandatario.

🇷🇺🇨🇳Putin – Xi Jinping:»We aim to strengthen cooperation between the Armed Forces of Russia and China.Coordination between Moscow and Beijing in the international arena(in the UN,BRICS,G20,SCO) serves to form a just world order based on international law.» pic.twitter.com/f2rjqvyzMf

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) December 30, 2022