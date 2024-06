Presidente Maduro solicita a circuitos comunales de Barcelona propuestas para Plan de Viviendas

Junto al pueblo del municipio Simón Bolívar en el estado Anzoátegui, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, compartió la alegría por las nuevas inauguraciones en la entidad y aplaudió el trabajo que actualmente realizan los 40 circuitos comunales de El Vigía, los cuales se construyen a través del Plan de Viviendas de esa zona del 2024 al 2030, y solicitó que los circuitos comunales de Barcelona presenten su propuesta.

En este sentido, el jefe de Estado relató que este 29 de junio, amaneció pensando en la historia de David contra Goliat. “A David, un hombre de estatura mediana, le tocaba en nombre de su pueblo enfrentar a un gigante Goliat, que venía de los filisteos, en el imperio del mal y le dijeron David no vayas, porque Goliat tiene las mejores armas, escudo, protección en el cuerpo y es del doble del tamaño tuyo, está invicto. David dijo, no tendré sus armas ni su tamaño, pero tengo la fuerza más grande que pueda tener, un ser, tengo a Dios de mi parte y fue a cumplir su destino. Se puso frente a Goliat y le dijo que no podrás con la fuerza más grande. Agarró su honda humilde y con esa honda acabó con Goliat, así somos nosotros frente al imperio norteamericano, yo llevo en mi mano la honda de David y las bendiciones de Dios”.

Recordó que los patarucos son parte fundamental de las desgracias que han golpeado al pueblo venezolano, “José Brito dice que él gana en Anzoátegui, se la pasa retándome. Tú no me aguantas un espuelazo, quieres un debate, ve con el pueblo”. De igual forma, el presidente Maduro recordó: “Aquí en Guamachito, llegamos en junio de 1994 con nuestro amado Comandante Hugo Chávez, tenemos unas historias poderosas, somos un pueblo histórico. El 28 de julio, es un día importante para Venezuela”.

“Ya basta de los Capriles, de los Ledesma, de los Machado. El 28 de julio tenemos una oportunidad para decirle a ellos que queremos una nueva historia de esperanza, de prosperidad para Venezuela, por eso tenemos que prepararnos para ganarle en Barcelona, en Anzoátegui, por paliza. Victoria Popular”, manifestó.

VTV