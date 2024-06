Presidente Maduro ordenó un plan para derrotar el bachaqueo de gasolina en Barinas

Para dar respuesta al sentir del pueblo de Barinas, que expresó la denuncia sobre irregularidades en el expendio de gasolina y gasoil en las estaciones de servicios en la entidad, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó un plan de saneamiento que ordene la venta del combustible.

“Otro tema que no me habían reportado y cuando venía saliendo de Sabaneta, yo baje el vidrio salude a los compatriotas, un muchacho se me acercó y me dijo el tema del gasoil y de la gasolina, que se mantiene el bachaqueo, y entrando aquí a la avenida me encontré tremenda cola de motorizados: ministro (Pedro) Tellechea, presidente de PDVSA, usted se me viene mañana, 9 de la mañana a Barinas, y me resuelve de una vez, ya basta de excusas”.

En ese contexto, expresó que a Barinas hay que ponerla linda y agregó que “así como vi en Sabaneta demasiados huecos y demasiada descuidada la vía, así que ordenó que arranque esta semana ministro (Ramón) Velázquez Araguayan que arranque un plan de bacheo y asfaltado de avenidas y calles del pueblo de Barinas.

Entre tanto, fustigó que la Escuela Básica Dr. Ramón Reinoso Núñez, la cual entregó este martes totalmente rehabilitada por las Bricomiles, tras recibir una denuncia de abandono por el sistema del 1×10 del Buen Gobierno, es un plantel estadal y debe ser atendida por la gobernación.

“La escuela estadal la tiene que atender quién, y ese gobernador hace algo por el pueblo, el pueblo de Barinas está mejor con este gobernador, ¿trabaja por el pueblo? Yo lo conozco, he hablado con él, lo respeto, pero tuve que venir yo a arreglar una escuela de la gobernación, ¿Qué hace con los reales que se le mandan”, denunció el jefe de Estado.

Entre tanto, detalló que para la construcción de viviendas planificadas en esta nueva meta de tres millones de hogares nuevos, luego de haber cumplido la meta de cinco millones de hogares legada por el Comandante Hugo Chávez, señaló que se construirán con el pueblo, “con las comunas y las AVV (Asambleas de los Viviendo Venezolanos)”.

“A los cincuenta Circuitos comunales que engloban a los consejos comunales, me eligen de aquí al viernes una vocera y un vocero cada circuito comunal y los espero el sábado en Caracas, a los 42 AVV y a los cincuenta Circuitos comunales para que le entremos a un plan nuevo para Barinas”, ordenó el Mandatario y reiteró que se plantea arreglar al menos 2 millones de hogares que ya fueron entregados y construidos en años anteriores a fin de darles mantenimiento.

De igual forma, en medio de la multitud le enviaron un mensaje para atender el Hospital Razetti, a lo que respondió: “ojo con el hospital Razetti, el mejor ojo que puedo poner es mandar a primera hora al ministro de la Presidencia (Anibal Coronado) que dirige el 1×10, se me queda aquí y me va a ver el Hospital Razetti, con la comunidad de inmediato y van a tener buenas noticias pronto”.

El presidente Maduro reiteró que la atención, inclusión social y la resolución de problemas comunes, solo es posible por la voluntad política de la Revolución Bolivariana que garantiza los derechos fundamentales a diferencia de la extrema derecha que gobernó durante 40 años a espalda de las necesidades del pueblo.

A su llegada a Alto Barinas, expresó “vengo de Sabaneta, vengo bendecido por el pueblo donde nació Hugo Chávez y reiteró que tengo fe en Venezuela y tengo fe en la Patria”.

Prensa Presidencial