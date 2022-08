Presidente Maduro denuncia ataque terrorista en almacén del IVSS de Caracas

“Comprobado científicamente fue un ataque terrorista, fue un ataque provocado, no es la primera vez que atacan un centro de medicinas del Seguro Social (…) Son grupos que fueron entrenados en Colombia, en época de Iván Duque, y andan por ahí regados”.

Las palabras corresponden el jefe de Estado, Nicolás Maduro, al momento de denunciar que el incendio del almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en la parroquia Antímano de Caracas, fue provocado por sectores terroristas entrenados en Colombia.

Desde el Paseo Monumental Los Próceres, de la ciudad capital, el Dignatario aseveró que los políticos de la ultra derecha venezolana, “ahí mismo salieron a decir que le van a faltar las medicinas a los enfermos renales, abandonados por Maduro; y ellos le ponen las bombas en el almacén donde estaban las medicinas”.

Sentenció que la campaña de odio de los sectores de la derecha está basada en el terrorismo. “Así va ser su campaña en el 2024, así ha sido su política, un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño, un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico, el gas, etc”.

Al respecto, acotó que los “politiqueros” intentan beneficiarse del daño que hacen los terroristas y “terminan siendo cómplices por omisión, por acción de manera directa o indirecta, terminan siendo cómplices del terrorismo”.

En este sentido, aseguró que a los pacientes renales no les faltarán las medicinas para sus tratamientos. “A los enfermos renales no lo vamos a dejar solos, no están solos. Nosotros vamos a reponer esas medicinas y les garantizamos la atención directa, amorosa, científica, no están solos”.

Prensa Presidencial