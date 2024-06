Presidente: Estamos construyendo un nuevo pensamiento económico

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que hoy podemos decir que “estamos construyendo un nuevo pensamiento económico”.

Al llegar al estado Mérida, donde fue recibido con fervor bolivariano del pueblo merideño, el Mandatario agradeció, por estos resultados, al “diálogo económico, por su inventiva, por su capacidad, ustedes empresarios, trabajadores, Conindustria, Fedeindustria y al Consejo Nacional de Economía”.

“Les damos las gracias porque cuando vemos los indicadores de una recuperación y un crecimiento económico, cuando vemos la estabilidad del nuevo sistema cambiario al derrotar la hiperinflación y estamos derrotando la inflación, cuando derrotamos al dólar today, al dólar Cúcuta, y derrotamos el desabastecimiento que tuvimos, podemos decir que estamos construyendo un nuevo pensamiento económico”, argumentó el jefe de Estado.

Así se manifestó el presidente Maduro, quien, además, enfatizó. “Ni los empresarios, ni los trabajadores se rindieron yo no me rendí, nos plantamos firmemente y cuando vemos los indicadores de crecimiento económico, que señalan que derrotamos la hiperinflación y estamos derrotando la inflación y el desabastecimiento económico, a pesar de las sanciones, podemos decir Venezuela no se acobardó”.

En esta línea, afirmó que hoy tenemos nuestra independencia política, “porque no tenemos amos extranjeros, ni somos serviles a ningún imperio, no recibimos órdenes de nadie en este mundo, somos libres, independientes y soberanos absolutamente en lo político.”

El Mandatario venezolano sostuvo que tenemos crecimiento en la producción de todos los renglones y una recuperación paulatina de la industria y de la agroindustria, de los servicios y del comercio, aclarando que el tiempo peor ya pasó y lo que viene es lo mejor para Venezuela, ya que está en franca recuperación y autoconstruyéndose.

Finalmente, agradeció a los estados andinos de Mérida, Táchira y Trujillo por su fortaleza, comprensión y solidaridad. “Si alguien sabe lo que es sufrir las heridas y las guarimbas y el golpe en las fallas de los servicios, son los estados andinos.

«Quiero darle las gracias por tanta fortaleza, por tanta resistencia, por tanta hermosura en el alma, por tanta moral combativa.

Gracias y que Dios les pague a los pueblos del Táchira, Mérida y Trujillo por tanta moral combativa», dijo el presidente Maduro.

Prensa Presidencial