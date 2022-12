Presidente del CLEB exige a Gobernador de Barinas responder por obras inconclusas

Jesús Graterol, presidente del Consejo Legislativo del estado Barinas, hizo un llamado al gobernador del estado, Sergio Garrido, a que atienda las obras de la entidad, las cuales se comenzaron a ejecutar a destiempo, se encuentran inconclusas, y algunas hasta se están llevando a cabo con materiales de mala calidad.

“Nosotros estamos ejerciendo función contralora, por tal motivo vamos a hacerle llegar un informe al contralor del estado, Jesús Enrique Carreño Escobar, para que a su vez active los mecanismos técnicos que le faculta la ley para que le tengan cuentas claras al pueblo de Barinas”, aseguró el Diputado.

En este sentido, Graterol explicó que como el Consejo Legislativo del estado Barinas fue el ente que aprobó los recursos para la Gobernación, no pueden ser corresponsables de una administración que no está haciendo las cosas correctamente, debido a que el pueblo está viviendo una situación difícil del punto de vista económico-financiero, para que estos recursos no sean bien dirigidos.

Por este motivo, el legislador también exhortó a los secretarios y ejecutivos del Gobierno regional a que acudan al Consejo Legislativo, específicamente a la Comisión de Contraloría y Finanzas, para que se puedan revisar de manera detallada las partidas ejecutadas, la conclusión de sus obras y sus evaluaciones.

“Si ellos acuden a nuestro llamado, nosotros luego haremos un informe, lo llevaremos a sesión, como lo establece la ley y posteriormente a la contraloría del estado. En caso de que estos ciudadanos no respondan, vamos a recurrir a una interpelación”, explicó Graterol.

Además, destacó que el pueblo de Venezuela se está dando cuenta que la oposición política se encuentra robando al pueblo desde hace mucho tiempo, haciendo mención al caso del oro que se encuentra retenido en Inglaterra, caso Monómeros y caso Citgo.

“El Gobernador de Barinas se queja de la limitación de los recursos, pero él es parte de un complot político, en donde no reconocieron al presidente Nicolás Maduro, jugaron al golpe de Estado y sus dirigentes, líderes y títeres del imperio norteamericano, nos asediaron. Sin embargo, esos recursos que hoy dispone la Gobernación, con el esfuerzo de nuestro Presidente, tienen que ser vigilados por los entes de la contraloría”, señaló.

Obras mal ejecutadas o inconclusas

Puntualmente, Graterol mencionó algunas obras que no se han terminado en Barinas y que los recursos fueron aprobados en los primeros meses de este año 2022. Por ejemplo, para el Paseo La Independencia, fueron admitidos en marzo y para el mes de junio fueron ejecutados, pero con las lluvias prácticamente el material está perdido, situación por la que debe responder la Gobernación.

También está el caso del bacheo y la repavimentación de la avenida Los Andes en la parroquia Alto Barinas, en donde hubo un cambio de obra para una urbanización privada, por lo tanto hay un ilícito debido a que debieron notificarlo, recurrir al Consejo Legislativo y pedir su aprobación y posteriormente es que debieron proceder a la ejecución.

El Diputado también se refirió a la demarcación y señalización de la avenida 23 de Enero de la misma parroquia, la cual se empezó a hacer en febrero y para abril ya el rayado no existía por la mala calidad de la pintura, la cual debe ser de un material especial y resistente.

Otro caso puntual, es el de la limpieza y equipamiento del pozo profundo de agua en la parroquia Alfredo Arvelo en la zona alta, la cual no ha sido ejecutada. “No estamos acusándolos de que se hayan robado los recursos, solo que se está terminando el ejercicio fiscal 2022 y no hay respuesta sobre esto”, expresó Graterol.

