PORTUGUESA / Candidato de la Patria: El que quiera triunfar el domingo que vote por Nicolás Maduro

Desde la población de Guanare en el estado Portuguesa, el candidato de la Revolución Nicolás Maduro pidió al Pueblo votar para que gane la paz y la seguridad.

«El que quiera triunfar el domingo que vote por Nicolás Maduro y no pierda su voto», enfatizó al tiempo que hizo un resaltó la firmeza en el compromiso con el Pueblo al que desde muy joven comenzó a amar y defender como militante de izquierda.

«Me formé como cristiano de la mano de mi madre y como socialista de la mano de mi padre, quine me forjó como un hombre de izquierda y luego conseguí un maestro en la vida y padre: mi Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Así que me forje la vida en las calles y por eso la oligarquía de los apellidos y sangre azul a tratado de matarme más de cien veces, pero me he salvado gracias a Dios y al Pueblo», precisó.

