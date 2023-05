Petro denuncia que sanciones contra Venezuela han afectado a millones de ciudadanos

El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en el Fórum Europa que las sanciones contra Venezuela han provocado que el pueblo venezolano hecho que “millones de personas sean condenadas a la miseria, al hambre literalmente” y que provoca el éxodo de sus ciudadanos.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario nacional de Colombia durante el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en donde indicó que Venezuela está bloqueada, sancionada y consideró que esas sanciones contra Venezuela privaron a sus ciudadanos de poder vivir en su país.

“Les congelaron sus fondos, no les compraron el petróleo. El venezolano del día a la noche, de vivir bien pasaron a la pobreza, ya que era una economía de puerto, importaba todo lo que querían del mundo”, explicó el mandatario colombiano.

En opinión de Petro, el venezolano pasó “a no tener un plato de comida al otro día, porque no había comida en Venezuela producida sino importada y todo eso se tradujo principalmente en un éxodo que nosotros recibimos, en primera instancia, Colombia recibió a tres millones de personas aunque ese número aún no se sabe”.

Petro explicó que “ese es el efecto de la sanción, millones de personas condenadas a la miseria, al hambre literalmente y esos millones de personas que van cogiendo una carretera caminando con sus familias”.

“Yo no puedo resolverlo, porque es una decisión política más global… intentamos una conferencia en Bogotá ahora y llegaron 20 países, muchos europeos, latinoamericano, los Estados Unidos y se estableció una posible solución que es andar como en un riel”.

Fuente: Agencias Internacionales