Presidenta Delcy Rodríguez instala taller con la ONU para el plan de reconstrucción tras terremotos

En el marco de la despedida del coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, el Gobierno venezolano anunció el inicio formal de la fase de recuperación post-terremoto, tras los devastadores efectos del reciente «doblete sísmico» que afectó a diversas regiones del país.

Al respecto, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la instalación de taller con la ONU para el plan de reconstrucción tras terremotos del pasado 24 de junio.

La ejecución del plan de recuperación resiliente contará con la articulación de tres vicepresidencias sectoriales —Protección Social, Servicios y Obras Públicas, y el Gabinete Económico—, en coordinación con organismos multilaterales como el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El plan contempla como eje central el paso de los refugios temporales hacia la adjudicación de viviendas definitivas diseñadas bajo el concepto de «ciudad humana» y con respeto al medio ambiente.

«Ahorita necesitamos construir viviendas para que cada venezolano o venezolana que está en un campamento transitorio pueda volver a su hogar, abrazarse en familia, en un espacio que sea amable y que sea amable con la naturaleza», indicó Rodríguez.

Asimismo, subrayó la visión transversal del proyecto urbano: «La ciudad humana no es solamente la infraestructura; es lo que le permite tener en el parque, en la plaza, en el espacio público, en el centro de salud, en la escuela, la armonía con el ambiente. Los derechos de la naturaleza deben guiar todos nuestros planes».

El inicio del taller técnico multinacional marcará la pauta para definir las recomendaciones de recuperación y consolidar polos de actividad económica local en las regiones afectadas.

Finalmente, la mandataria reafirmó el compromiso de avanzar en la reconstrucción con apoyo multilateral: «Hemos demostrado que somos capaces de establecer mecanismos muy efectivos de coordinación con los organismos internacionales (…) Esta es la Venezuela que renace: una nueva Venezuela con estos conceptos de desarrollo humano y equidad social».

De la ayuda humanitaria a la reconstrucción

Con la conclusión de la fase inicial de búsqueda y rescate, la jefa de Estado señaló que la prioridad institucional debe orientarse ahora hacia el desarrollo integral y la atención a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

«Le dije a Gianluca hace semanas: Pasemos a una etapa de desarrollo. Superemos la dimensión humanitaria y vayamos a una etapa de recuperación y de reconstrucción que tenga como centro al ser humano en todas las dimensiones», enfatizó.

En este sentido, Rodríguez remarcó que el diagnóstico de los daños trasciende el impacto en las infraestructuras: «No es solamente un inventario de escombros, no. No es un inventario de infraestructura (…). Es impactar en los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando y ver cómo ese doble terremoto tuvo efectos devastadores en su vida».

La ONU resalta la alianza con Venezuela

Por su parte, el coordinador residente del Sistema de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, calificó este paso como un proceso decisivo para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por el «doble sismo» registrado el pasado 24 de junio.

Rampolla expresó la solidaridad del organismo internacional con las familias afectadas y reconoció el despliegue del Gobierno nacional, las autoridades locales y los equipos de primera respuesta durante la fase de emergencia.

«Es un honor acompañar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el lanzamiento oficial de la evaluación de necesidades postdesastre y del marco de recuperación resiliente (…). Este ejercicio conjunto refleja un firme compromiso con una recuperación basada en evidencia, planificada de manera participativa y orientada a fortalecer la resiliencia del país», afirmó el diplomático.

El representante del sistema de la ONU enfatizó que el PDNA es la metodología estándar internacional para medir de forma objetiva los impactos sociales, económicos y macroeconómicos del desastre. Rampolla subrayó que el esfuerzo colectivo no solo sentará las bases de la reconstrucción, sino que abrirá un nuevo espacio de cooperación internacional e integración técnica para el país.

«Este trabajo mancomunado será, sin duda, un factor de éxito de este proceso y marcará, además, una nueva etapa en las relaciones entre estas entidades de cara a seguir aportando al desarrollo del país y a abrir sus puertas a una mayor cooperación internacional», resaltó.

El plan contempla desplegar a un equipo multidisciplinario de expertos internacionales y gubernamentales durante 60 días, abordando nueve sectores socioeconómicos estratégicos en las áreas más impactadas. Los primeros talleres técnicos de concertación iniciarán de inmediato para sistematizar la recolección de datos y definir las prioridades de inversión.

Asimismo, Rampolla abordó la necesidad de contar con recursos suficientes y el levantamiento de restricciones financieras para asegurar la efectividad de las obras a corto, mediano y largo plazo. «Este trabajo también permitirá visibilizar el verdadero costo del doble sismo, además de las necesidades de contar con el apoyo internacional y de superar cualquier acción coercitiva sobre los activos de la nación, para salvaguardar las acciones del Estado frente a los nuevos desafíos», aseveró.

El diplomático concluyó su discurso reiterando el compromiso continuo de las Naciones Unidas con la población venezolana y el Ejecutivo, apuntando a que la meta final debe ir más allá de reparar la infraestructura física:

«Confiamos en que este ejercicio permitirá sentar las bases para una recuperación que vaya más allá de la reconstrucción física, fortaleciendo las instituciones, reduciendo las vulnerabilidades existentes y generando un desarrollo más resiliente, inclusivo y sostenible para las generaciones presentes y futuras».

La Radio del SUR