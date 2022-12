El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este jueves que el mundo necesita más paz que nunca tras un año que obligó a millones de personas a cambiar su vida.

“Globalmente, 100 millones de personas se han tenido que desplazar huyendo de guerras, incendios, sequías, pobreza y hambre”, señaló Guterres en un videomensaje.

El máximo vocero de la ONU llamó a buscar la paz como guía de las acciones de todas las personas.

We need peace, now more than ever.

In 2023, let’s put peace at the heart of our words and actions. pic.twitter.com/Ty1hjoricj

— António Guterres (@antonioguterres) December 29, 2022