OMS alerta sobre contaminación por desechos de la COVID-19

Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el empleo desmedido e incorrecto de medios de protección por causa de la pandemia de la COVID-19 convertidos en desechos sólidos, constituyen una seria amenaza al medio ambiente.

Se pudo conocer que las toneladas de desechos médicos adicionales derivados de la respuesta a la pandemia por la COVID-19 han ejercido una enorme presión a nivel mundial, porque supone un peligro para el medio ambiente así como también para la salud de la humanidad.

La OMS basa sus estimaciones en aproximadamente 87 mil toneladas de equipos de protección personal que fueron adquiridos entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, donde además señala que tanto mascarillas, gorros quirúrgicos y guantes terminan en el drenaje, los cuales representan una contaminación a grandes escalas.

Las Naciones Unidas se enfocaron en priorizar la salud de las personas, sin embargo, ahora se ve en peligro la vida no solo del medio ambiente, sino también de la humanidad debido a los grandes desechos que se suscitan diariamente por la pandemia.

Are you aware of the medical waste generated during the #COVID19 pandemic? How does it impact your health and what can you do to reduce it? WHO’s Dr Margaret Montgomery explains in #ScienceIn5. pic.twitter.com/oChTR3iSWF

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 7, 2022