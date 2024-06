Nuevo sistema penitenciario debe rescatar al ser humano

“Hay muchas cosas que hay que hacerlas ya, una de ellas es avanzar en el proyecto original de un nuevo sistema penitenciario que rescate al ser humano, que lo eduque, que lo forje, que lo salve, que lo forme y que lo proteja”.

Las palabras corresponden al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien puntualizó que el sistema penitenciario está llamado a una profunda renovación, luego de las acciones desplegadas para erradicar las irregularidades en los centros de reclusión del país.

“Nosotros, el año pasado, dimos unos golpes muy certeros: Tocorón, Puente Ayala, La Pica, la cárcel de Trujillo”, recordó, al tiempo que señaló, que en este último se construirá una sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), cuya ejecución ya cuenta con recursos aprobados.

Al enfatizar que “se acabó Tocorón, se acabó Tocuyito, se acabaron esos pranes”, el jefe de Estado orientó a la construcción de “una nueva gobernabilidad, un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corruptela, tenemos que forjar y formar una nueva generación de custodios”.

En ese sentido, exhortó a los custodios que se han mantenido firmes en la honestidad a que “resistan porque llegó una nueva etapa”.

“Ya le dimos el golpe a los pranes, ahora vamos a ordenar para que las cárceles sean recintos de estabilidad, de respeto a los derechos humanos y sobre todo de reeducación”, aseveró.

Por su parte, el nuevo ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, pormenorizó los avances alcanzados, al tiempo que apuntó que en esta etapa corresponde profundizar lo logrado.

“Hoy los 44 centros penitenciarios, los más de 400 centros preventivos o comisarías que se llaman, están en manos del Estado; no hay líderes negativos, no hay armas, no hay drogas y eso es bueno que lo sepa el país. Ahora venimos a una etapa de profundización, ya teniendo el control de todos los centros penitenciarios”, detalló García.

Sobre los nuevos pasos para mejorar el sistema penitenciario, el Dignatario convocó a formar un equipo sólido que acabe con los vicios de corrupción que puedan existir.

“Arma un buen equipo, tienes todo mi apoyo, vamos a hacer todos los cambios que hay del sistema penitenciario para proteger a las familias y sobre todo reeducar al hombre, a la mujer, reeducarlo, reincorporarlo a la sociedad, formarlo para el trabajo, para la producción y acabar con la corruptela, el abuso. Y que no haya retardo de ningún tipo procesal”, ordenó.

Prensa Presidencial