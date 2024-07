Nicolás Maduro: Aragua sigue siendo la cuna de la Revolución Bolivariana

El estado Aragua es la cuna de la Revolución Bolivariana, modelo político que fundó el comandante supremo Hugo Chávez Frías y que sigue «vivito y coleando», resaltó el candidato de la patria, Nicolás Maduro, durante el acto de cierre de campaña en la avenida Bolívar de Maracay.

En este sentido, durante la multitudinaria concentración el también jefe de estado llamó al pueblo aragüeño a no caer en las falsas promesas de «nuevos farsantes, nuevas demagogias» y por el contrario los invitó a otorgar a la Revolución una victoria contundente para que se cumpla la profecía cristiana de la prosperidad y la paz del país.

«Gracias a nuestro comandante Hugo Chávez y a la fuerza inmensa que ustedes han desplegado en estos años, puedo decir en Maracay, no pudieron con nosotros (la derecha), ni podrán jamás. Nosotros somos los de a pie, somos los de verdad y lo vamos a demostrar con votos y más votos el próximo 28 de julio. Yo estuve con Chávez aquí y este pueblo nunca le falló», enfatizó.

Ante más de 100 mil habitantes del estado Aragua, el primer nandatario aseguró que actualmente en Venezuela se están construyendo más de 400 mil casas, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para cumplir con la meta de entregar otros 3 millones de hogares en los próximos años.

«Yo no vengo a prometer nada, y a ustedes quien les venga a prometer algo háganle la señal de costumbre. La Revolución no es promesa, la Revolución son hechos. Yo no prometo, yo me comprometo», señaló Maduro a la vez que indicó que la derecha, con sus promesas, lo que pretende es ocultar sus intenciones de eliminar los beneficios del pueblo, de las Misiones y Grandes Misiones.

De igual manera, llamó a la organización del Poder Popular, para garantizar el correcto funcionamiento del 1x10x7 para, de esta manera, asegurar una victoria aplastante que neutralice los planes de la derecha de provocar hechos de violencia en el país.

Prensa PSUV Aragua