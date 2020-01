¡Injerencia pura! Esto dijo Pompeo sobre elecciones parlamentarias en Venezuela (+comunicado)

En medio de su arrogancia imperial el secretario de Estado o jefe de la Diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, se inmiscuyó una vez más en los asuntos internos de Venezuela, a través de su cuenta Twitter, y manifestó que una de las condiciones para que se lleven a cabo elecciones libres y justas en el país es que haya una transición negociada rápida a la democracia.

“Es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad en Venezuela”, dijo Pompeo en sus ínfulas de creerse vocero principal de la comunidad internacional.

Además, recordemos que el martes anunció que la Casa Blanca continuará apoyando al autoproclamado “presidente interino”, Juan Guaidó, expresidente del Parlamento, lo que le ganó el remoquete de “payaso fracasado”, de parte del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Ante ello, el canciller de la República, Jorge Arreaza, advirtió horas antes del comunicado injerencista que EEUU dispersó por varias cancillerías buscando “apoyo” para intervenir en las próximas elecciones del parlamento: “parece que han renunciado a la tarea de una elecciones Presidenciales (…) y buscan ahora intervenir en procesos políticos y administrativos”, indicó.

Today the international community reminds #Venezuela of the conditions needed for free and fair elections there. A swift negotiated transition to democracy is the most effective and sustainable route to peace and prosperity in Venezuela. https://t.co/XnpXaOm5ax

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 9, 2020