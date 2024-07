Mar de pueblo en Porlamar ratifica apoyo al candidato del GPP Nicolás Maduro

Durante una mega concentración, el pueblo de Porlamar en el estado Nueva Esparta, se desbordó para recibir con amor al candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros, y así demostrarle su respaldo absoluto de cara a los comicios presidenciales que se desarrollarán en el país el próximo 28 de julio.

Al llegar, el candidato se abalanzó sobre el pueblo y destacó el ejemplo de lucha que ha tenido defender a todos los venezolanos, “hice un juramento y seguiré firme y leal al legado del comandante Hugo Chávez Frías. Con esa luna llena le digo al comandante que este pueblo no te va a fallar, vamos a la gran victoria este domingo 28 en las elecciones presidenciales”, expresó.

Además, indicó que el es un presidente independiente, es del pueblo y no le debe nada a nadie en el mundo, aseguró que solo obedece a Dios y a el pueblo. Asimismo, afirmó que durante el recorrido por todos los rincones del país, notó que la fuerza está intacta, el amor por el comandante Chávez sigue vivo y el pueblo sigue firme con la Revolución.

Maduro aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a los apellidos. “Se lo digo a la derecha extremista, si se comen la luz antes, durante o después de las elecciones del 28 julio, se van arrepentir por 200 años, va ser el último error que cometan, ya basta de violencia, basta de hacer tanto daño a este pueblo”.

Durante su intervención, el líder de la Revolución, indicó “nosotros somos el camino correcto de la patria, somos el camino de la verdad y la vida (…) que ejemplar es este pueblo que nos da lecciones todos los días… Tengo moral porque he estado al lado de ustedes siempre y jure lealtad absoluta al legada del comandante Chávez y a este pueblo, me han tratado de matar 100 veces y Dios a puesto su mano, y la virgencita del Valle me protege”.

Asimismo, dijo que ya iniciaron la construcción de 400 mil nuevas viviendas en todo el país, hogares que van hacer entregados a todo el pueblo de Venezuela, “ya hemos entregado cinco millones, pero me comprometo con ustedes construir tres millones más de aquí al 2030”.

Afirmó que “el domingo que viene se define el futuro de Venezuela para los próximos 50 años, lo digo hoy Día del Niño y Niña, ellos merecen tener la patria perpetua de la que habló Chávez, la Patria invencible, el próximo domingo vamos a garantizar la paz en Venezuela por 50 años o más”.

VTV