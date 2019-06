Malaverismos: Golpe de Estado contra el presidente interino

Preocupados, como simpre, una de las tantas fracciones de la oposición, esta liderizada, es un decir, por Ramos Allup, decidió reunirse para analizar la denuncia del ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez, donde demostró que, civiles, militares e israelitas, planeban matar al 1 y al 2.

En la puerta de la quinta La Pipa, estaba la señora Críspula Salazar invitando a todos los que llegaban a que dejaran el celular allí, en una cesta, y a que se sometieran a una estricta revisión para ver si traían armas o cámaras de video. Los invitados entraban y pasaban directo a la Sala Romúlo Betancourt donde Ramos Alllup tenía sonando el himno de Acción Democratica, “bajito, para que no piensen que los estoy adequizando” dijo mientras saludaba a los invitados.

Cuando Andrés Velásquez llegó y vio a la señora Críspula Salazar le preguntó:

-¿Y hoy no hay tequeños?

– Claro. –dijo la señora- después que lleguen todos y se dejen requisar y dejen aquí los celualres, me voy para la cocina y los preparo.

– Menos mal, porque eso es lo único bueno que queda de estas reuiones con su jefe, señora Críspula.- y siguió rumbo a la sala.

Cuando estaban todos los invitados, el dueño de casa, es mejor decirle asi porque líder no es, Ramos Allup, tomó la palabra.

-Bienvenidos amigos. No crean que los voy a poner a cantar el himno de AD, ya lo voy a apagar para que me escuchen mejor.

Apretó un botoncito en el control remoto y siguió.

– Los he invitado para que analicemos esta locura que nos acaba de presentar el Siquitara del gobierno de Maduro. La verdad es que esa sí es una vaina bien loca. Allí se estaba dando también la unidad cívico-militar para salir del 1 y el 2, pero también para salir del presidente interino.

– ¿Y por qué nos quitaron los celulares? Preguntó Stalín González.

– Perdón que no se los dije antes. Eso de que dejaran los celulares y que se dejaran requisar, es porque yo no quiero que el miércoles me presente en el Mazo dando, Diosdado Cabello, diciendo lo que les estoy diciendo aquí. Ni de vaina. Ahí no caigo yo. Aquí hay gente de mi confianza que ahora no pueden venir a mi casa, como por ejemplo, el compañero Zambranito, Ledezma, Richard Blanco, el mismo Borges, Ismael García, que uno nunca sabe dónde está y se aparece en el lugar menos pensado, y el compañero Luis Florido, que también se la pasaba viajando y ahora anda huyendo. En fin, que estoy quedando solo.

– Continúa para ver si terminamos temprano y le metemos a los tequeños –dijo Andrés Velásquez.

-Y Ramos Allup volvió a tomar la palabra.

– Amigos, lo que les quería decir es que ese golpe no era contra Maduro, eso golpe era contra el diputado de Voluntad Popular, que de paso, se ha enriquecido de una manera insólita. A mí me da pena ir a Cúcuta porque la gente piensa que los voy a robar. Y ese es el punto, yo pienso que estos golpistas vieron que ese grupo, o mejor dicho, esa banda, se estaba enriqueciendo, y dijeron no es no, Baduel es el hombrre, estos carajos se van a llevar todos los dólares y si llegan a gobernar van a seguir con el festín, y ni de vaina. Baduel es el hombre. Entonces ¿ustedes creen que los hijos de Baduel van a participar en una vaina como esa para poner de presidente al Interino o cómo se llame?. No, amigos, eso está cantado.

– Es cierto, el golpe era contra el encargado, que de paso, ya tiene seis meses de encargado y lo único que ha hecho es robar. –dijo uno de la Fracción 16 de julio que estaba en la última fila.

Y Ramos Allup volvió a tomar la palabra.

-Yo quería analizar esto con ustedes, y me parece que así como vamos no vamos a llegar nunca al poder, ni siquiera con Trump y Pompeo y Pence, y todos esos bacalaos, porque ea gente también se está dando cuenta de que los estamos engañando. Así que, si el golpe era contra el interino, por ladrón, y poner a Baduel, nosotros tenemos que pensar qué hacemos. ¿Están de acuerdo con mi análisis?.

– Totalmente.- dijo Andrés Velásquez.

– Se nota que quieres comerte los tequeños ya, Andrés -dijo Ramos Allup. Y siguió diciendo: “Bueno, entonces, vamos a hacer una próxima reunión para ver qué hacemos, eso sí, cada uno de ustedes se viene con una idea, yo sé que eso nos cuesta mucho, es decir, tener una idea, pero llamen a sus amigos en Estados Unidos que esos siempre tienen ideas.

Y viendo para la cocina, Ramos Allup dijo:

-Crispula, vente con los tequeños.

ROBERTO MALAVER

@robertomalaver