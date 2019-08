Malaverismos: En busca de los Ramos perdidos

Por: Roberto Malaver

Desde el sábado 24 de agosto, cuando El PanAm Post publicó los vínculos de Ramos Allup y su hijo Ricardo Ramos con la corrupción en PDVSA, los miembros caídos de la oposición están buscando a Ramos Allup y no lo encuentran ni en su casa.

Llegaron en perfecta formación a la tasca Puerto de Palos, donde siempre hay un Colón, los miembros caídos de la oposición que estaban cansados de buscar a Ramos Allup para preguntarle qué había de cierto en ese montón de pruebas que lo incriminan junto con su hijo Ricardo Ramos D¨Agostino en una millonaria estafa a Pdvsa.

– Gracias al divorcio de Vanessa Friedman nos enteramos de todo- Dijo Omar Barbosa.

– Por lo visto su esposo, Francisco Morillo, se estaba llenando con la información que manejaba de Pdvsa, y allí están todas las pruebas fotocopiadas- dijo Stalin González.

– Yo he llamado varias veces a su casa y la que me contesta es Críspula Salazar, y dice que Ramos Allup no está, no contesta. Y la misma gente de El PanAm Post dijo que lo están buscando, a él y a su hijo, y no aparecen.- Dijo Andrés Velásquez.

– Los Ramos están perdidos – Acotó Barbosa. El mesonero Ramón González se acercó y dijo:

– Los señores qué van a ordenar.

– Que aparezca Ramos Allup –dijo Omar Barbosa.

– Eso es lo único que no hacemos aquí, señor. Buscar gente perdida. –contestó el mesonero. Barbosahizo el pedido y cuando el mesonero se retiraba, Andrés Velásquez le pidió unos tequeños, y “ojala sean como los de Críspula”.

– También se puede pensar en una jugada para sacar a los Ramos Allup del juego político, o para obligarlo a re-elegir a Guaidó como presidente de la Asamblea.- dijo Andrés Velásquez.

– Yo lo conozco. A ese no lo manipula nadie. A menos que renazca Rómulo Betancourt- apuntó Barbosa.

– Pero el asunto es grave. Además, eso se venía diciendo hace tiempo. Que los hijos de Ramos Allupy el cuñado, el que tiene el avión donde viajamos todos, también parece que está metido en un negocio de esos. El mesonero llegó con la botella de whisky y comenzó a servir los tragos. Después sirvió una ración de tequeños, y cuando Andrés Velásquez los probó, dijo: “Nada que ver. Los tequeños de Críspula le dan palo a estos”, El mesonero quiso llevarse los tequeños, pero Velásquezle dijo, que los dejara allí porque no estaban tan malos. El mesonero salió y Barbosa volvió a decir:

– Esa puede ser la gente de Primero Justicia que todavía le está cobrando a Ramos Allup lo de lechuguinos y petimetres.

– El que tiene que desmentir eso es él, así que sería bueno que dijera algo. No se olvieden que cuando el referendum salió a decir que había un fraude, y nunca mostró las pruebas.

– Cada vez que cumple año ese referendum, los chavistas se lo sacan por todas partes. Ese video, cuando Ramos Allup sale diciendo que hubo fraude, lo tienen los dos locos esos de los Roberto, como la fuente principal de su programa. Volvió el mesonero, Ramón González, con la comida y comenzó a servir, y cuando terminó, que abandonaba la mesa, se volvió para verlos y les dijo:

-¿Y cuándo cesa la usurpación? ¿Cuando ustedes dejen de echarse palos?

Con el Mazo Dando