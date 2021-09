Malaverismos: Agáchense, que los opositores están tirando puñales

Por Roberto Malaver

Mientras prepara la Romería Blanca del cumpleaños de AD, Ramos Allup discute con William Dávila y Edgard Zambrano acerca de los candidatos a gobernadores y alcaldes.

– En Miranda Ocariz dice que Uzcátegui es un estafador de la opinión pública.

– Y ahora con Tomás Guanipa como candidato a la alcaldía de Caracas, toda la militancia de la oposición en pleno, lo rechaza.

– Hay que pedir una mesa de diálogo entre esos candidatos, si es posible en México.

En la quinta La Pipa de Guatire, en el Salón Rómulo Betancourt, Henry Ramos Allup y William Dávila discuten sobre los candidatos de la MUD. Saben que los candidatos están siendo impuestos a dedo, porque no hubo tiempo para hacer primarias, y de hacerlas también funcionaria el dedo, en fin, que saben que las peleas son como las rondas, que hacen daño y dan pena y se acaba por llorar.

– Todos se quieren lanzar porque saben que la tarjeta de la manito les puede dar los votos. Eso es todo. Nadie sabe quién es Guanipa, pero todo el mundo conoce la tarjeta de la manito, y con eso es suficiente. No importa el candidato, importa la tarjeta.- dijo Ramos Allup.

– En Margarita Alfredo Díaz y Morel Rodríguez parecen dos tiburones ensangrentados. Se están matando.

– Sí, Bernabé apoya a Morel y la Unidad apoya a Alfredo Díaz, pobre Nueva Esparta, soportar a Alfredito como gobernador es bastante.

Sonó el timbre de la quinta La Pipa de Guatire, y la señora Matea fue a abrir. En ese momento entró Edgard Zambrano diciendo:

– Agáchense, que esta gente está lanzando puñales a matar.

– ¿Qué gente?

– Ocariz y Uzcátegui y Tomás Guanipa y los que no lo apoyan y Lady Gómez y…

– Déjalo hasta ahí- le dijo Ramos Allup.

Zambrano saludó a Dávila y al perro Chicharrón que estaba echado en los pies de Henry Ramos y después saludó a Ramos Allup. Pidió unos tequeños a la señora Matea y siguió diciendo:

– Así no podemos ir a las elecciones.

– Claro que tenemos que ir porque ya yo lo anuncié, y no me voy a echar para atrás otra vez. – dijo Ramos Allup.

Y en ese momento llegó la señora Matea con los tequeños y todos comenzaron a comérselos.

– ¿Coloco ya los afiches, jefe? –preguntó la señora Matea.

– Sí, es bueno tener la casa preparada desde ya.

– ¿Qué vas a celebrar? –preguntó Dávila.

– Se nota que ustedes no han sido adecos nunca. Mañana 13, el partido del pueblo cumple 80 años. Y como ya no hacemos la Romería Blanca en los Caobos, la vamos a hacer aquí en la casa, con poca gente.

La señora Matea llegó con los afiches y empezó a colocarlos en la amplia pared de la sala. Colocó el de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez. Jaime Lusinchi, y Ramos Allup le dijo:

-Y vuelve a colocar a Pérez otra vez, que ese hombre fue dos veces presidente de este país.

Los afiches quedaron de frente y dando la cara.

– Mañana tengo que hablar del cumpleaños del partido

– ¿Cuál partido?

– ¿Qué te pasa Dávila, estás borracho?

– El partido AD no es tuyo, es de Bernabé Gutiérrez.

– Bueno, la verdad es que Bernabé y yo también nos estamos tirando puñales.

– Detrás de la manito de la MUD debemos poner un puñal, como ejemplo de las luchas internas que estamos viviendo.- dijo Dávila

Ramos Allup aprovechó e invitó a Zambrano y a Dávila para mañana 13 de septiembre a la Romería Blanca interna de AD. Y le digo a la señora Matea:

-Pon el himno del partido para ir ensayando.

Y cuando sonaron las notas del himno del partido, Ramos Allup se puso de pie y sus dos compañeros también.

-¿Y no vas a invitar a Guaidó? -preguntó Zambrano.

– No, ese es pavoso, es más, a ese ya no lo quiere nadie.

Después, cuando se fueron Dávila y Zambrano, Ramos Allup vio la foto tamaño natural de Rómulo Betancourt y le dijo:

-Ay, Rómulo, ay, Rómulo. Ese we will come back está muy lejos.