Por: ROBERTO MALAVER

Fue Ramos Allup el primero que dijo: “Cómo le van a pedir diálogo al gobierno, si primero no dialogamos entre nosotros. O es que me van a decir que todos estamos de acuerdo con ese diputado de Vargas que se está llenando”. Los demás, después de pensar muy bien las palabras del exdirigente adeco, llegaron a la conclusión de que era cierto: “primero hablemos nosotros con nosotros,” dijo Manuel Rosales.

El cónclave se celebró en la quinta La pipa de Guatire, la casa del exdirigente adeco, Ramos Allup. Allí comenzaron a llegar todos los invitados atendiendo una invitación donde, según decía la tarjeta, “lo primero es el diálogo entre nosotros”

Cuando Ramos Allup vio que estaban todos los invitados, menos la gente de Vente, dijo:

-Solo falta la gente de Vente Venezuela, ustedes saben que esa gente quiere guerrra. Nosotros cumplimos con invitarlos pero María Corina me llamó para decirme que con el diálogo nada. Quiero saludar a los compañerros Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Enrique Ochoa Antich, quienes se enteraron de esta invitación y decidieorn asistir. También al compañero Capriles, él sabe que no nos podemos ver, porque me llamó tumor de la política, pero sin embargo aquí está en mi casa, dando un ejemplo de que queremos salvar el país. Julio Borges y Ledesma enviaron una carta firmada por los dos, así ahorran papel, donde dicen que si se trata de dialogar con nosotros o con el gobierno, no cuenten con ellos, porque ellos no creen en el diálogo. También está una carta del compañero Zambrano donde dice que no puede asistir, pero que estará de acuerdo con todo lo que diga yo. Un buen compañero Zambrano. Tiene la palabra el compañero Mauel Rosales.

-Yo quiero felicitar esta iniciativa que nos estaba haciendo mucha falta para iniciar un diálogo entre nosotros, porque es verdad, aquí cada quien va por su lado, y así no se puede llegar a nada. Si todos nos ponemos de acuerdo, en andar juntos por la calle, firmar juntos documentos, ir juntos a entrevistas, la gente va a decir que al fín nos unimos, pero así como andamos, separados y hablando mal de nosotros mismos, no llegamos a ninguna parte. A mi, por ejemplo, me han dicho de todo los mismos compañeros de la oposición.

Ramos Allup tomó la palabra y dijo: “Tiene la palabra mi nuevo mejor amigo, Capriles Radonski.

-Yo también quiero felicitar esta iniciativa, este arranque pues. Porque a mi nadie me dijo que habían enviado una delegación a Noruega para hablar del diálogo. Tiene que haber un consenso entre nosotros, y esto de hoy, es lo mejor que podemos hacer.

Ramos Allup volvió a tomar la palabra y dijo: “Tiene la palabra Stalin Gonzalez”.

-Yo fui a Noruega, y les digo una vaina, eso sí es un país. Una vaina deslumbrante. Uno llega allí y se olvida de diálogo y provoca quedarse ahí. Así que si para comenzar a dialogar entre nosotros tenemos que enviar una delegación a Noruega, por favor, anótenme allí que yo quiero volver.

Ramos Allup sonrió,y le preguntó a Andrés Velásquez.

-¿Tú vas a decir algo, Andrés?. Aunque las vainas que tú dices no le interesan a nadie.

En ese momento lo interrumpió Andrés Velásquez.

-¿Te das cuenta?. Esa es la vaina con ustedes, que todos se creen la tapa del frasco, y cuando uno quiere darles una idea, lo maltratan. Claro que mis palabras le interesan a un amplio sector de los trabajadores de mi patria, y así lo quiero dejar claro aquí.

Nuevamente Ramos Allup tomó la palabra y dijo:

-Ya la cosa está agarrando camino. Mejor dejamos la reunión para la semana que viene y de pasó, invitamos a Baltazar Porras, para que ponga orden aquí, por si acaso, pero no olviden que la consigna es diálogo entre nosotros primero, y después con el gobierno”.