Malaverismos: La oposición va a la Feria del Libro

Por: Roberto Malaver

Después de suspender la sesión, porque no había cuórum, los pocos diputados que asistieron, decidieron acercarse a la Feria Internacional del libro para hacer política.

Esto da una pena del carajo. Menos mal que estamos en desacato.Ya nadie quiere venir a la Asamblea.

Dijo Omar Barboza cuando vio que no había cuórum para comenzar la sesión de la Asamblea Nacional en desacato.

– Los 43 que votamos a favor de que no declaráramos a Zapatero persona non grata son los únicos que venimos. Porque los otros son unos radicales, que creen que votando contra Zapatero van a tumbar el gobierno.

Dijo Ramos Allup mientras saludaba a Stalin González, que sonreía cada vez que escuchaba a Ramos Allup.

– No queda más que darnos un baño de cultura. Vamos a acercarnos a la Feria del Libro que está cerquita, aquí, en la Plaza Bolívar.

Comentó Stalin González, y todos estuvieron de acuerdo.

– ¡Aprobado! Así por lo menos apruebo algo hoy.

Dijo Omar Barbosa y salieron de la Asamblea en desacato. Y caminando se acercaron a los stand de los libros en la Plaza Bolívar y comenzaron a ver qué novedades tenían por allí

– Vayan a leer el Libro Gordo de petete.- les gritó una señor que los vio.

– Busquen por allí Ideas para gobernar, de Luis María Piñerúa. Eso los puede ayudar.- dijo otro señor.

– Esto es pura literatura ñangara –dijo Ramos Allup- No es posible que Venezuela, política y petróleo, no esté por aquí. Ese clásico de Rómulo.

La gente, cuando los reconoció, entonces empezaron a acercarse y a comentar.

– ¿Y ese no es el presidente de la Asamblea en desacato?

– Sí. Ese es Omar Barbarazo.

– Y ¿cuándo aprendieron a leer?

– ¿A quién engañan? Si todos sabemos que ustedes no leen sino los contratos que firman para las comisiones.

– Ramos Allup que vaya al stand de Mecánica Popular para que le arreglen los motores.

– ¿Y la diputada de los envases de barriles de petróleo no vino?

– Es mejor que se pongan a leer y dejen de engañar a la gente.

– Cuándo van a dejar de inventar vainas.

– Provoca tirarles una puputov.

Cuando Ramos Allup escuchó aquello de la puputov, miró a los colegas que lo acompañaban y les dijo:

– Es mejor que vayamos cogiendo camino, porque esa gente es capaz de castigarnos con nuestras propias armas. Si me tiran una puputov no vuelvo al centro más nunca, porque cómo se me quita ese olorcito.

Y lentamente, como quien no quiere la cosa, comenzaron a volver nuevamente hasta la sede de la Asamblea Nacional en desacato, donde, como siempre, solo estaban los que les pedían siempre lo mismo: “Váyanse. Váyanse”.