López Obrador ratifica convenio médico con Cuba para llegar a comunidades más pobres de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro el mensaje para las voces críticas a la llegada a México de médicos de Cuba: “Les guste o no, vamos a seguir contando con el apoyo de especialistas que no tenemos en el país. Parece que no quieren escuchar o les entra por un oído y les sale por otro; los conservadores no quieren ver porque son muy dogmáticos, muy fanáticos”.

El objetivo, planteó, es contrarrestar la falta de especialistas y llegar a las comunidades más pobres, donde los nacionales no desean ir, y prueba de ello es que de las 10 mil 495 plazas disponibles en la reciente convocatoria de reclutamiento, apenas 521 médicos se han registrado para cubrirlas.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, citó indicadores internacionales según los cuales México tiene un déficit de 154 mil especialistas y 34 mil galenos en relación con su población; de ahí, manifestó, su incomprensión “a la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos”.

En la mañanera de ayer, el mandatario respondió una serie de preguntas sobre el convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel para contratar a más de 600 especialistas. Las interrogantes aludieron a si ya fueron certificados, cuánto recibirán de salario y prestaciones, si pagarán impuestos o si su trabajo es una supuesta forma de “esclavitud”.

“Me parece infame estar cuestionando que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo aquí se abandonó la educación pública y no se formaron los suficientes, y la culpa de que no los tengamos es de quienes se dedicaron a saquear, a robar al país, los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México.

“Y esos mismos o sus achichincles, que deberían estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad; hoy gritan como pregoneros, pero fueron cómplices y callaron cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México”.

Sostuvo que tienen una “actitud hipócrita, inhumana y conservadora” quienes conciben la salud como un privilegio, cuando ésta es un derecho humano que no tiene que ver con ideologías, políticas o fronteras.

“¿Saben dónde nos faltan? En las comunidades más apartadas, más pobres, donde se enferman y se mueren seres humanos sin posibilidad de ser atendidos porque no hay médicos, y si hay, sólo es de lunes a viernes, un turno, eso hicieron durante todo el periodo neoliberal.”

López Obrador agradeció una vez más al pueblo y gobierno de Cuba por el apoyo con el envío de especialistas.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, detalló que con este convenio, firmado con la Agencia de Servicios Médicos Cubanos, llegarán al país 641 galenos de diferentes especialidades, que percibirán un ingreso idéntico al de sus pares mexicanos del IMSS-Bienestar. Hasta ahora, son dos entidades en las que han sido comisionados: 60 en Nayarit y 55 en Colima.

Vacuna mexicana en última fase de pruebas

Por otro lado, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, informó que la vacuna Patria –que se desarrolla en México contra el covid-19– entrará a la última fase de investigación clínica, pues ha superado con éxito las primeras etapas, demostrando que es segura y genera protección en los humanos contra el virus que causa la enfermedad, sobre todo como refuerzo tras el uso previo de biológicos aplicados anteriormente.

La Jornada/ LRDS