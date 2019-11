El Kiosco de Earle: Dos Pablo y un plagio

La derecha de la AN en desacato, además de dos hispano-fascistas, se reforzó con un diputado argentino que quiso exhibir su “cultura” en la sesión. El sujeto gritó que “podrán cortar todas las flores pero no detendrán la primavera”. Y remató: “volveré a Caracas nuevamente”. No citó a nadie. Primero plagió a Pablo Neruda y después, sin rubor, a Pablo Milanés. Ocurre que el poeta y el trovador escribieron y cantaron contra lo que representa ese plagiario. Y el facho sureño se copia de dos creadores comunistas: Neruda y Milanés. La fracción que lo trajo no sabía eso. Pero su descortés invitado no tiene derecho de sacarles su ignorancia remunerada.

Earle Herrera