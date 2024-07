Este viernes 5 de julio, la juventud monaguense disfrutó el “Mostacho Fest Bachiller” 2024, un regalo del gobierno del presidente Nicolás Maduro a la muchachada que pasa a una nueva etapa académica tras aprobar el bachillerato.

La lluvia no impidió que el estacionamiento del estadio de béisbol menor Miguel “Tata” Solís, del Complejo Polideportivo de Maturín, fuera el punto de encuentro de los nuevos bachilleres para disfrutar del gran concierto enmarcado en el tercer vértice de la Gran Misión Venezuela Joven (GMVJ) que comprende Cultura, Recreación y Rumba.

Génesis Canelón, representante de la GMVJ en la entidad, refirió que disfrutaron de un espectáculo digno de los nuevos bachilleres gracias a las políticas del presidente Maduro que ejecuta en Monagas el gobernador Ernesto Luna.

“El Mostacho Fest Bachiller 2024 es un regalo del presidente Maduro para todos los jóvenes nuevos bachilleres. Hace unos días empezó a recorrer Venezuela y este 5 de julio llegó a Monagas para alegrar a nuestra juventud», recalcó.

Al respecto, Kamila García, representante de la Organización Bolivariana de Estudiantes (OBE) en Monagas, destacó que es un regalo muy significativo para alrededor de 13 mil estudiantes que recibirán su título de bachiller en los próximos días.

«Este es un lindo regalo del presidente Nicolás Maduro para los nuevos bachilleres de Monagas, siempre pendiente de la juventud venezolana», puntualizó.

El evento, considerado la fiesta de graduación más grande de Venezuela, contó con la presentación de artistas nacionales como Jeeiph, Juan Miguel, The Same People, Sixto Rein, Aran One, Pande Sousa, Gigi Méndez, Mc Klopedia, Zcar.

Tatiana Santil y Ariannys Mundarain, próximas bachilleres, coincidieron que es un momento de alegría y diversión para los estudiantes de Monagas y Venezuela que celebran su grado de bachiller.

«Felices de celebrar nuestra graduación con un concierto de nuestros artistas favoritos, gracias al Presidente por tener presente este momento importante para nosotros», destacó Mundarain.

Para garantizar el resguardo de los jóvenes asistentes, fueron desplegados los cuerpos de seguridad y prevención, como Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado Monagas, Policía Municipal, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos para brindar asistencia.

Prensa PSUV Monagas