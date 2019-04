Faría: Sanciones son el principal obstáculo para que el país avance económicamente

Las sanciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, son “el principal problema y obstáculo para que el país avance desde el punto de vista económico”, aseguró el constituyente Jesús Faría.

Indicó que es inaceptable que un político (refiriéndose al diputado de la Asamblea Nacional en desacato, inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por presunta corrupción, Juan Guaidó) se convierta en el vocero fundamental de las sanciones económicas, que “son la raíz y el cuerpo de los principales problemas de desabastecimiento, incremento de precios y ataques al aparato productivo del país.

Durante su participación en el programa “Al Aire”, que transmite Venezolana de Televisión acotó que estas sanciones impiden que el pueblo pueda satisfacer sus necesidades materiales y sociales.

El también economista destacó que Guaidó genera caos para auspiciar la violencia y el terror y que “si no se aplica justicia no solo se va estimular hechos de esta naturaleza, sino que también se va desmoralizar al pueblo, y eso no lo podemos permitir”.

Cabe destacar que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este martes allanar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Guaidó, lo que supondría el inicio de su enjuiciamiento. Esto tras la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) basada en el proceso de investigación realizado por el Poder Judicial y el Ministerio Público.

A este no solo se le atribuye el delito de traición a la patria por solicitar intervención extranjera en el país, sino también por estar involucrado en los ataques terroristas contra del Sistema Eléctrico Nacional, entre otros.

En ese sentido, el constituyente Faría expresó que la ANC votó por unanimidad efectuar dicho allanamiento “en vista de los delitos y crímenes que está cometiendo este señor, quien es el único responsable de toda esta situación”, dijo.

VTV