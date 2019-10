Instrumentos de hegemonía aplican en la OEA

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un acuerdo de defensa militar entre las naciones del continente americano, firmado en Río de Janeiro (Brasil), en septiembre de 1947. Venezuela ingresó a esta alianza en 1948, durante la administración de Rómulo Gallegos. Es un un brazo de la Organización de Estados Americanos, que consiste en la asistencia militar entre las 19 naciones que integran dicho acuerdo, por lo tanto, una de las condiciones para la aplicación de sus medidas, de cualquier naturaleza, es que estas sean Estados parte de ese convenio.

Sobre la guerra

El gobierno de los Estados Unidos desaplica el tratado, pues no cumple lo establecido en los artículos 4 y 6 del TIAR, el primero se refiere a los límites geográficos con jurisprudencia al tratado, mientras que el artículo 6 ratifica el compromiso a la protección de la soberanía de los países miembros en el ámbito militar. “Analicemos el descontento que venía arrastrando Venezuela desde la invasión a las Islas Malvinas” reveló el profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en materia de Derecho Internacional Público, Isaac Nieves. Estados Unidos respaldó a los ingleses y sus planes injerencistas de apoderarse de las riquezas de las Malvinas. Durante aquel momento, Venezuela se solidarizó con el gobierno de Argentina, y lo denunció como un instrumento de violación a la soberanía de países aliados.

En 2012, nuevamente Venezuela denunció ante la 67° Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al convenio, y se retira de este, bajo el Gobierno del presidente Hugo Chávez junto a otros países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), entre ellos, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Recordó el abogado Nieves que el gobierno estadounidense cayó en reiteradas contradicciones con el gobierno revolucionario, debido a que el presidente Chávez ejercía sus funciones en el poder ejecutivo, título otorgado por el pueblo en elecciones libres, secretas y democráticas.

Nieves señaló el tratado como un instrumento paleolítico, pese a ello, actualmente, hay 19 países signatarios del TIAR, entre ellos, es importante mencionar, Brasil y Colombia por su cercanía con nuestro país. Recientemente, estos países ratificaron la reactivación del TIAR, durante la 74° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de los 12 países que votaron a favor, mientras que otros cinco países se abstuvieron: Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay.

El TIAR, históricamente se ha activado para legitimar las intervenciones militares a la medida de Estados Unidos, ya que, en teoría, supone el compromiso de defensa colectiva. “La aplicación del TIAR rememora invasiones militares y masacres contra los pueblos indefensos, en teoría con lo que realmente es el derecho internacional público, donde no existía la Corte Penal Internacional” explicó Nieves.

Ahora Canadá entra en el juego político como elemento de presión, y el TIAR corresponde a ese momento histórico que apenas se está reactivando. Sus rasgos característicos han sido de fracaso, como es el caso del conflicto de guerra civil en Colombia de 1945, paradójicamente un país victimas del TIAR.

El TIAR como vía para una invasión

Para el profesor Isaac Nieves, una intervencion militar no es posible todavía, sin embargo, “pareciera que están preparados para legalizar la agresión (que aún no es un hecho), tratando de legitimar cualquier intervención militar, y para evitar que reciba el calificativo de agresión militar, según en los estatutos de Roma, pareciera que el mecanismo que buscan es el mecanismo interamericano”.

Los bloqueos navales están claramente establecidos como una forma de agresión; donde se impide que ingresen las medicinas es un agravio, lo que pasa es que la agresión militar es la más clara y la más marcada. Es cierto, según opina el abogado, que en Venezuela existe un boicot, pero no hay un conflicto militar abierto como lo hay en Colombia. No hay un conflicto social abierto como en otras naciones.

“Como no han conseguido los éxitos necesarios en la ONU, necesita justificarlo en el Concejo de Seguridad”.

Postura de la Asamblea Nacional

Con el llamado que se le hiciera a los diputados de la Asamblea Nacional en desacato, algunos ven con buenos ojos el llamado a los diputados, pues representa una forma de profundizar en el diálogo por la paz, otros que no aprueban el llamado, ya que pudiera pretender un hecho de impunidad.

Al respecto, Nieves contextualiza: “el Tribunal Supremo de Justicia había declarado en desacato al parlamento, valga el ejemplo. Para reincorporar el TIAR, deben cumplirse una serie procedimiento legales, en este caso, muy complejos, y añade que los convenios internacionales tienen su metodología, “eso tampoco es que el parlamento levantó la mano y ya está, hace falta el poder ejecutivo, hace falta que se cumplan los mecanismos propios para poder incorporarse o no, aparte debe darse el debate si el parlamento continúa o no en desacato”.

Cabe recordar que el pasado miércoles 11 de septiembre, Gustavo Tarre, “representante” del autoproclamado Juan Guaidó, ante la Organización de Estados Americano (OEA), elevó una propuesta para que cancilleres de los 19 países miembros del TIAR adopten resoluciones contra Venezuela, donde presentaron un documento para promover acciones contra la sociedad venezolana, que pueden ir desde la ruptura de relaciones diplomáticas o económicas a una intervención militar.

Con estas acciones se violan las leyes internacionales sobre respeto, soberanía y autodeterminación.

Alianza estratégica

La alianza con China, Rusia y Corea del Norte, representa para la historia contemporánea del país una demostración de equilibrio. Algunos internacionalistas coinciden en que no están las condiciones abiertas para una intervención militar en Venezuela, debido a su condición geopolítica de riqueza y la creación de un mundo pluripolar, donde hablando estrictamente de lo militar se equilibran la fuerzas; Corea del Norte probando sus misiles y sus interesantes características; China y Rusia, potencias que han puesto a temblar la economía de Estados Unidos; la unión de los países del medio oriente, Siria, Irán, Turquía. Desde el punto de vista geopolítico, Venezuela está en el ojo del huracán.

No, pero sí…?

Pareciera que las posiciones asumidas por los países que se abstuvieron de votar en la ONU aguardan un trasfondo, ya que se pudiera percibir estar conscientes de que el TIAR no es la vía para una solución pacífica en Venezuela, pues aunque dijeron no estar de acuerdo con la activación del TIAR, no dieron el respaldo absoluto y se abtuvieron a votar.

Las relaciones entre países se caracterizan porque prevalecen los intereses, por ejemplo el caso de Trinidad y Tobago, una nación anglo dependiente, existe como un lobby que lo vinculan con el gobierno británico. Apoyar o no una situación con Venezuela va a depender de las circunstancias.

Sin generalizar, pensemos que cada una de las naciones, con sus motivaciones y sus decisiones, deben responder con autonomía, lamentablemente el ideario bolivariano no es lo que prevalece en estos casos.

