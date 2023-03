I Comisión Mixta binacional afianza relaciones de cooperación entre Venezuela y Namibia

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, sostuvo un encuentro con la viceministra de Minas y Energía de la República de Namibia, Kornelia Shilunga, con el propósito de afianzar relaciones bilaterales entre ambas naciones y asumir compromisos compartidos de cooperación en la I Comisión Mixta de Cooperación.

El evento diplomático inició este jueves 02 de marzo hasta el 03 de marzo de 2023. Se celebra en la capital Windhoek la Sesión Inaugural de la Comisión Conjunta de Cooperación (CCC) Namibia-Venezuela, con la Reunión de Altos Funcionarios de los gobiernos de ambas naciones.

The Inaugural Session of the Namibia-Venezuela Joint Commission of Cooperation (JCC) which is scheduled to take place on 2-3 March 2023, commenced today in Windhoek with the Meeting of Senior Officials from Governments of the two countries. pic.twitter.com/wu8qHi2Y9z

