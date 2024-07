La esperanza está en las calles. Rumbo al 28 de julio

Por Geraldina Colotti

¿Las elecciones? La elegante dama de cabello con reflejo y piel pálida se encoge de hombros “Amanecerá y veremos”. Un dicho popular que, en Venezuela, se utiliza para referirse a situaciones en las que existe un alto grado de incertidumbre. La mujer que la acompaña (es morena, viste unas calzas raídas y una franela con la inscripción “el Señor es mi pastor”), agacha la cabeza y sigue empujando un carrito lleno de productos importados. Estamos en el este de Caracas, en una urbanización de clase media, tradicionalmente de derecha y también de extrema derecha.

Aquí, en repetidas ocasiones, grupos ultrarradicales han animado las llamadas “guarimbas”, violencias callejera que ha causado varias muertes, entre ellas algunos trabajadores engañados por la oscuridad, cuyas gargantas fueron cortadas por cables tendidos de un lado de la carretera a el otro, y otros quemados vivos por llevar una franela roja, como el joven Orlando Figuera, en 2017. Venezuela ha pedido en repetidas ocasiones a España la extradición de un ciudadano italiano, Enzo Franchini, fotografiado mientras lideraba el linchamiento y luego huido a Madrid.

En la capital española, en barrios de lujo que se parecen a los de Miami, han encontrado refugio muchos prófugos de la justicia venezolana, tanto por fraude económico como por ataques a la Constitución. Un grupo poderoso y bien conectado que, desde los escaños del Parlamento Europeo, donde fue elegido el primer diputado ítalo-venezolano, Leopoldo López Gil, entre las filas del Partido Popular, influye en las elecciones políticas, proporciona sus propias estadísticas y pide nuevas “sanciones” contra el país bolivariano. El candidato de la Plataforma Democrática Unida (PUD), el ex diplomático Edmundo González, también tiene familiares cercanos en ese grupo.

Otros, como el expresidente de Pdvsa (la petrolera venezolana renacionalizada por Chávez), Rafael Ramírez, truenan desde Italia contra el “madurismo”, y difunden extensos documentos en los que dirigen todo tipo de epítetos y acusaciones contra el actual presidente, Nicolás Maduro, elegido tras la muerte del Comandante, en 2013.

En estos días previos a las elecciones presidenciales del 28 de julio, un grupo de venezolanos “en el exilio” se reunió con los medios de comunicación en Madrid para anunciar que, “si gana Edmundo” ( González, candidato de cartón de Machado, que lidera la oposición radical a Maduro), regresarán a Venezuela. Y están dispuestos a apostar por “una victoria histórica, posible por primera vez por medios democráticos”.

De su lado, tienen una avalancha de estadísticas, encargadas a poderosos think tanks, generosamente financiados por Washington y sus aliados, que tienen fuertes vínculos en Venezuela: como, por ejemplo, Cedice Libertad, un centro de estudios que difunde la economía ultraliberal, pero de una manera atractiva para los jóvenes, que los involucra en investigaciones y encuestas (pagadas) y que luego transmiten a los grandes medios internacionales.

He aquí, pues, un vaivén de vaticinios que acompañan las movilizaciones opositoras y que, incluso cuando no se da la toma correcta y no es posible documentar “las multitudes” que esperan que llegue la palabra “trumpista” a Venezuela, anuncian que Maduro perderá 80 a 20.

Algunos analistas internacionales -pocos, a decir verdad, considerando el aluvión de noticias ultranegativas difundidas contra la Venezuela bolivariana en cada elección- señalan que esto también ocurrió en México cuando, a pesar de la realidad evidenciada en las calles, que dio la victoria total a los progresistas candidata, Claudia Sheinbaum, los medios opositores pronosticaron un resultado invertido, en términos porcentuales, que le daba la victoria a la oposición.

En apoyo de esta tesis, la inteligencia artificial aparece como un nuevo verbo indiscutible. Entonces, solo por hacer un exemplo, mientras los periódicos ocupan titulares sobre el abismo de violencia en el que se ha convertido Quito, la capital de Ecuador, resulta que, “según la inteligencia artificial”, la ciudad más peligrosa del mundo es Caracas.

Datos virtuales, fruto de intercambios entre bots y troles, y no expresión de opiniones reales, como también tendrán la oportunidad de comprobar los acompañantes internacionales, muchos de los cuales ya llegaron al país: más de 635, entre el Centro Carter, el Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), la Unión Africana, funcionarios de organismos electorales y diversos expertos de la ONU. Del lado de la oposición también llegarán los habituales ex presidentes latinoamericanos (de derecha), que respaldan las posiciones de quienes consideran a Milei y los de su calaña “una esperanza histórica” también para Venezuela.

Pero si el protagonismo de la extrema derecha sigue dando resultados y alineamientos a nivel internacional -la candidatura de la proatlántica María Corina Machado, inhabilitada por atacar la Constitución, fue abiertamente apoyada por la Unión Europea-, ya no parece ser igualmente eficaz entre los sectores que la extrema derecha dice representar en Venezuela. De hecho, hay bastantes empresarios deseosos de retomar el lucrativo comercio del petróleo, cuyos hilos se mantienen gracias a la “flexibilidad” de los Estados Unidos respecto a algunas “sanciones”, concedidas previa solicitud.

Y también crecen los gemidos de quienes en los bastiones de la derecha no tienen billeteras lo suficientemente abultadas para mover los hilos, y que están cansados de proporcionar mano de obra sin ver la ansiada “salida”, la expulsión de Maduro del poder, materializarse.

“Hemos devuelto a nuestros hijos, mientras que los suyos los envían a estudiar al extranjero”, espeta una anciana que se dispone a rezar el rosario en grupo.

Son comentarios que se escuchan o se leen en las redes sociales, tanto en estas organizaciones acomodadas de Caracas, como en otros estados de Venezuela, donde ganó la oposición -Cojedes, Zulia y Nueva Esparta-, y donde el chavismo está organizando grandes movilizaciones, concentrandose particularmente en el estado de Barinas, un antiguo bastión rojo que vio nacer a Chávez, quien luego fue ganado por estrecho margen por la derecha.

El Partido Socialista Unido de Venezuela ha desplegado toda su extraordinaria fuerza organizativa, que existe a nivel generalizado en todos los territorios. El juego es crucial, el plan de la extrema derecha ya está listo y no es nuevo, desconocer los resultados en caso de una victoria chavista, con la vista puesta en dos fechas cruciales: las elecciones estadounidenses de noviembre y la toma de posesión de nuevo presidente, en enero de 2025. Además, tras la farsa de la autoproclamación de Guaidó, siempre se puede inventar algo más…

Los volantes indican cómo votar con el sistema ultra automatizado y a prueba de fraude que también guía esta nueva elección presidencial, organizada en un día simbólico como es el natalicio de Hugo Chávez. Por el otro lado del papel, se reproducen los rostros de los candidatos con sus respectivos símbolos e instrucciones de voto. A la derecha, el voto está fragmentado.

De los diez candidatos opositores, uno de los cuales -Luis Martínez, que representa a Copei, Acción democrática y Une, ha decidido apoyar a Maduro-, sólo tres formaciones se identifican con la Pud. Los demás se lanzan por separado. También está Enrique Márquez, quien, a pesar de su pasado de extrema derecha, recopila la información electoral de algunos militantes que pertenecieron al Partido Comunista de Venezuela, y que ahora acusan a Maduro de ser… “neoliberal”.

El chavismo, por el contrario, se muestra compacto, uniendo en torno a un único candidato y al PSUV, tanto los partidos del Gran Polo Patriótico como varias formaciones de reciente creación, como el Movimiento Futuro o el Partido Verde, que aglutinan demandas alternativas que comparten principios y proyectos, pero no la estricta militancia del PSUV.

Incluso las encuestas más favorables a la oposición predicen una alta participación electoral y dan poco peso a los indecisos o desilusionados.

De su lado, Maduro tiene los indicadores económicos, que muestran un esperanzoso crecimiento, y una recuperación de la producción, que ha reducido la dependencia del petróleo en un país que posee las mayores reservas del mundo. También debido al bloqueo norteamericano, el gobierno ha desarrollado contramedidas para que hoy el país sea capaz de producir los alimentos necesarios para sus necesidades. Y las exportaciones no petroleras (radiadores, baterías, textiles, aluminio o productos metalúrgicos) llegan a 47 países.

Con el aumento de los ingresos (y de los impuestos a los muy ricos), el gobierno ha comenzado a fortalecer nuevamente los planes sociales, empezando por las Misiones y Grandes Misiones, diseñadas por Chávez para desmantelar la vieja estructura del Estado burgués desde adentro. Estas últimas están dedicadas a las personas mayores y a las mujeres, que recientemente recibieron al candidato feminista con una gran convención preelectoral.

A principios de julio, durante una asamblea con trabajadores de todo el país, que tuvo lugar en el estadio Monumental Simón Bolívar, de Caracas, Maduro invitó a la clase trabajadora a organizar mesas de trabajo en el palacio de Miraflores, a partir del 22 de julio. El objetivo es discutir el contenido y las etapas de la nueva Ley Antibloqueo para la clase trabajadora, diseñada para recuperar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados lo más rápido posible, evitando las trampas de la “inflación inducida”, que se desencadenan con cada nuevo aumento salarial.

El sabotaje económico y las sanciones han afectado a todo el sistema productivo, provocando, además de la drástica reducción de los ingresos de divisas en el país, el debilitamiento de la moneda nacional, la escasez de bienes y servicios, el colapso de todos los sectores económicos y la hiperinflación. Todos estos factores han reducido drásticamente la calidad de vida de la población, que se ha recuperado en los últimos tres años gracias a la implementación de un programa económico coherente y eficaz.

“Nuestro compromiso es proteger a los trabajadores”, afirmó el mandatario, quien apoyó la necesidad de incluir en el debate de esta ley otros aspectos que beneficien al sector laboral venezolano, como el tema de la vivienda pública. Reconoció que todavía hay muchas familias sin vivienda propia. “Construiremos 3 millones de viviendas más para los trabajadores”, anunció.

El ataque a la moneda y a los salarios llevó al gobierno a pensar en la posibilidad de un “salario social”, compensando inicialmente la pérdida de poder adquisitivo con subsidios y bonus directos. Los indicadores económicos son prometedores. Según datos presentados por el Banco Central de Venezuela, la inflación en Venezuela en junio de 2024 fue del 1%. Este es el valor más bajo desde que el BCV comenzó a medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 2008.

Comparando este resultado con el nivel de precios de junio de 2023, se observa una disminución de 5,2 puntos porcentuales. Asimismo, la inflación acumulada en los primeros 6 meses de 2024 alcanza el 8,9%, reduciéndose casi 100 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2023, cuando fue del 108,39%.

El presidente Nicolás Maduro destacó que junio terminó con la inflación más baja en 39 años y dijo que “el milagro económico está ocurriendo”. El jefe de Estado comparó los datos nacionales con el valor de junio de 1985, cuando los precios se medían sólo en el área metropolitana de Caracas. En este sentido es correcto decir que se trata de la cifra más baja de las últimas cuatro décadas.

El Observatorio de Políticas Antibloqueo también destaca la efectividad de la estrategia macroeconómica llevada a cabo por el gobierno bolivariano para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Una estrategia que se ha centrado en un conjunto de políticas económicas encaminadas a controlar la inflación, estabilizar el tipo de cambio, y promover el crecimiento económico sostenible.

El Observatorio, que se confirma como un lugar de análisis y proyecciones estadísticas valiosas y verificables, así como de publicaciones políticas que documentan los análisis antes mencionados, explica también la eficacia real de la nueva “licencia”, publicada el 8 de julio por los Estados Unidos.

Cinco años después del bloqueo petrolero contra Pdvsa, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del gobierno estadounidense emitió la Licencia General 40C, que reemplaza a la 40B, y que autoriza transacciones y actividades de exportación o reexportación de productos de gas licuado de petróleo a Venezuela.

El documento autoriza operaciones “relativas a la exportación o reexportación directa o indirecta de gas licuado de petróleo en Venezuela”, en las que participa el Gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) o sus filiales, hasta el 8 de julio de 2025.

La medida incluye transacciones y actividades que podrían estar prohibidas por tres de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, n. 13.850, 13.857 y 13.884, que establecen con carácter general limitaciones al comercio de hidrocarburos hacia y desde Venezuela.

El Observatorio explica, sin embargo, que contrariamente a lo que se podría pensar, la Licencia no tiene un impacto real para el país ya que Venezuela no importa gas licuado (el gas de las bombonas de cocina) y cubre la demanda nacional con la producción de PDVSA. La industria petrolera nacional continúa avanzando en aumentar la producción de combustibles y planea exportar gas licuado en el futuro, sin embargo la licencia no permite a PDVSA exportar, sino únicamente realizar operaciones de exportación al mercado venezolano.

En el texto de la licencia 40C, siguen, al igual que en 2023, fuertes restricciones al comercio de combustibles del país, como el pago de importaciones con petróleo o productos derivados, transacciones que involucren a personas sancionadas o cualquier transacción prohibida por el Régimen de Sanciones de Venezuela.

El gas licuado de petróleo (GLP) proviene de la mezcla de dos hidrocarburos principales: propano y butano y otros en menores proporciones, y se utiliza principalmente para la producción de electricidad, combustible vehicular y uso industrial en el país.

Mientras tanto, debido a las maniobras de la banda del autoproclamado, a la que Estados Unidos ha dado vía libre para vender los bienes del pueblo venezolano en el exterior, se vislumbra la fijación de una fecha para subastar la empresa Citgo, la gran refinería venezolana con sede en Estados Unidos. Por lo tanto, el juego que se juega en estas elecciones no es sólo nacional.

Durante los 16 días de campaña electoral, el candidato presidencial organizó mítines en 250 lugares de Venezuela. Y ahora se preparan las manifestaciones de cierre de esta gran maratón electoral en la que el pueblo, el jueves, en las calles de Venezuela, dará masivamente su opinión.

¿El “laboratorio bolivariano” lo logrará también esta vez, a pesar del cansancio y las limitaciones de un proceso que ha durado 25 años?

“Amanecerá y veremos”, responde la opositora. Desde más lejo, donde comienzan los barrios populares, sin embargo, no tienen dudas. Se escucha gritar muy fuerte el lema del pueblo chavista: “La esperanza está en las calles”. Con Nicolás.

Resumen Latinoamericano