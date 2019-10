Elección de Venezuela en ONU demuestra reconocimiento internacional

Venezuela goza hoy de prestigio internacional y así lo demostró en la Asamblea General, donde obtuvo 105 votos de los Estados miembros de ONU y resultó reelecta en el Consejo de Derechos Humanos.

El embajador venezolano en ONU, Samuel Moncada, destacó que esta es una gran victoria para su país y deja claro el reconocimiento con el cual cuenta.

‘Nunca antes fuimos a unas elecciones contra fuerzas tan grandes y poderosas, sin embargo, el riesgo de perder solo fortaleció nuestro ánimo de lucha porque nuestra causa es justa. Defendemos nuestro derecho a la autodeterminación y a la paz’, escribió en Twitter.

De hecho, el denominado Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea postularon la última semana antes de la votación a Costa Rica, con el fin de impedir la reelección de la nación bolivariana.

Pero Venezuela alcanzó la víspera 105 votos y Brasil 153, lo cual dejó a Costa Rica fuera, con sus 96 papeletas, pues solo estaban disponibles dos plazas para el Grupo de América Latina y el Caribe.

Le hemos dado una lección a todos aquellos que creen que pueden colonizarnos, pero ellos fracasaron y ahora le decimos, devuelvan todo lo que se robaron, dijo con respecto a los millones de dólares que Washington congeló de cuentas venezolanas en el exterior. Esta victoria es el resultado de un esfuerzo colectivo de nuestro cuerpo diplomático en medio de adversidades nunca vistas. Es trabajo constante, sistemático, minucioso y profesional. áHonor a nuestros diplomáticos patriotas!, subrayó Monacada.

Además, añadió, es muestra de la resistencia ante las agresiones coloniales y sobre los que se humillan rogando invasiones extranjeras y violaciones a los derechos humanos de millones de inocentes con crueles extorsiones a las cuales llaman ‘sanciones’.

La víspera, 105 países del mundo nos dijeron: estamos con ustedes, confiamos en ustedes, dijo y agradeció las numerosos muestras de solidaridad.

Venezuela sufre una campaña de agresiones que van desde la asfixia económica contra millones de inocentes, pasando por el saqueo de nuestros bienes nacionales en el exterior y la amenaza de invasión militar, denunció. El pasado 10 de abril, rememoró Moncada, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, al frente de una coalición de más de 50 países ordenó en el Consejo de Seguridad la expulsión de Venezuela de la ONU.

‘Pero las Naciones Unidas no pueden ser extorsionadas hasta la sumisión, Venezuela tampoco. áVenezuela no está en venta, el mundo no está en venta. Nadie puede comprarnos!’

La ONU ha demostrado que pertenece a toda la humanidad y no a un pequeño grupo que quiere usarla para imponer su supremacía, consideró el diplomático.

Tras conocer el resultado de la elección , el presidente Nicolás Maduro señaló que Venezuela ingresa como país libre y soberano al Consejo de Derechos Humanos.

‘Por encima de las amenazas triunfó nuestra Diplomacia Bolivariana de Paz y la libre autodeterminación de los pueblos’.

El canciller, Jorge Arreaza, aseguró ?por su parte? que la nación sudamericana trabajará desde esa instancia para promover la soberanía de los pueblos, al tiempo que ratificó el compromiso del Gobierno bolivariano con los principios del multilateralismo y la defensa de los derechos humanos.

Arreaza denunció, a su vez, la activación de Estados Unidos y sus aliados para evitar la elección del país sudamericano como miembro del órgano para el período 2020-2024.

Prensa Latina