Diosdado Cabello: El registro del 1x10x7 permitirá organizar todas las fuerzas de cara a elecciones

Prensa PSUV – Este viernes, durante el lanzamiento del registro de la maquinaria 1x10x7, en Caracas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, resaltó que el registro del 1x10x7 permitirá organizar todas las fuerzas revolucionarias de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

El también Jefe de Maquinaria Electoral del Comando de Campaña «Venezuela Nuestra», expresó que «el presidente Nicolás Maduro nos ha dado una misión, de ordenar todas las fuerzas que nos permita tener los pies sólidamente afincados, sólidamente construidas, rumbo a la victoria del 28 julio».

De cara al proceso electoral presidencial, Cabello, aseveró que es necesario no caer en improvisaciones y «no dejar las cosas a la suerte o al azar, no, no, esto debe planificarse y es una victoria que debe construirse para que sea perfecta, para que sea avasallante , esplendorosa, extraordinaria y que garantice la paz de Venezuela».

Seguidamente, manifestó que en la medida que esa victoria tenga esas características de ser por una amplísima mayoría, con una votación histórica que solo puede lograr ese día las fuerzas revolucionarias.

En referencia a la oposición venezolana, aseguró, «para aquellos que tienen como instrumento el expediente de la violencia, del odio, de la guarimba, que ya quedo desmantelado o quede en situación que no puedan ejecutar ningún tipo de acción, nosotros los conocemos a ellos, van 30 procesos electorales y cada vez que pierden salen con el cuento que les hicieron un fraude y después que dicen que les hicieron un fraude dicen vamos a presentar las pruebas y no presentan ninguna prueba, no han presentado jamás ninguna prueba, pero lo dicen».

En el mismo orden de ideas, resaltó que para el mundo lo que sale es eso, «es lo que pasó en México fueron promoviendo una realidad inexistente por la vía de las redes, los medios, encuestadoras piratas, vino el resultado electoral en México, 30 puntos de diferencia y personajes nefastos como Vicente Fox y otros, ¿qué dijeron?. Afortunadamente ese pueblo ha ido desarrollando su propia forma y no han caído en las provocaciones de esa derecha. Aquí igual, aquí lo hemos vivido, los hemos visto, los conocemos. Y nadie vaya a caer en el truco de pensar, no, él cambió. Cambió, no cambian, no botan la piel por las mañanas, no siguen igualitos».

«Son los mismos del 2002, y este pueblo si algo ha demostrado en estos últimos años de acoso, de persecución, de parte del imperialismo y de sus aliados internacionales y nacionales, es que le ha dado un valor, un enorme valor a vivir en paz y en tranquilidad. Es quizá, de los consensos que tiene el país, uno de los más sólidos, el tema de la paz», dijo.

Cabello detalló que para tener una estabilidad económica se requiere paz. «Países en guerra, es imposible que pueda tener una estabilidad económica, una tranquilidad que le permita desarrollar industrias la gente está en guerra, la paz es fundamental para un país».

Indicó que por eso lo de la victoria perfecta que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, «esa tranquilidad que le permite al chavista y al que no es chavista también, al que ha votado y al que no ha votado también, planificar, pensar en su familia, la tranquilidad de la casa, de sus hijos, versus la violencia que proponen algunos».

Finalmente, expresó que mucha gente, fue manipulada y engañada para generar violencia en el país, «los que estamos aquí los conocemos, algunos salieron a generar violencia y eso fue ahorita en este momento, evaluado en frío, bueno, ¿qué conseguí con la violencia? Nada. Yo tenía una pequeña empresa, tuve que cerrarla. ¿Qué conseguí aplaudiendo las sanciones? Nada. ¿Qué conseguí aplaudiendo golpes de Estado? Nada. Ahora, ¿qué hemos conseguido con la paz? Aquí va el país, nos está despertando, solo con nuestro esfuerzo y una política de este gobierno nacional poderoso».