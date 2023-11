Diosdado Cabello: Debemos decir cinco veces sí con conciencia

Prensa Comando de Campaña Venezuela Toda/Mónica Vera.- A pocos días de realizarse el referéndum consultivo para la defensa del territorio Esequibo, el coordinador nacional de Defensa y Movilización del Voto, Diosdado Cabello se movilizó junto al pueblo larense para incentivar el voto pero con conciencia, “Faltan 12 días para un lindo amanecer de Patria, de amor, de sentimiento, de victoria de un pueblo que nunca se ha rendido”.

Cabello expresó la importancia de elegir la opción del sí en las 5 preguntas, pero con reflexión, con la conciencia necesaria para defender con argumentos nuestro territorio; “Además de decir 5 veces sí, debemos decir sí con conciencia; nosotros tenemos que ir a tocarle la puerta a alguna gente y explicar que los que vamos a votar el 3 de diciembre no pertenece a la propuesta de un partido político”.

“Pertenece a un tema de la Patria, la Constitución en el artículo 71, establece que los temas trascendentales podrán ser sometidos a consulta a nuestro pueblo”, Agregó el coordinador del Comando de Campaña.

Asimismo, indicó que el referendo no es para confirmar si el Esequibo es de Venezuela, ya que no hay duda de que el Esequibo es territorio venezolano, “La iniciativa no es para consultarle al pueblo si el Esequibo le pertenece a Venezuela… Todo el territorio que esta al oeste del Río Esequibo es de Venezuela eso no está en discusión”.