Diosdado Cabello a la oposición : ¡No vamos a dejar que embochinchen al país!

Este miércoles, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que a partir de este momento la oposición y sus cómplices «no harán más daño a este país».

Al recordar la presentación del mensaje anual a la nación por parte del Jefe de Estado, Nicolás Maduro el pasado lunes desde la Asamblea Nacional y la denuncia que hizo sobre las cuatro conspiraciones de magnicidio que fueron frustradas y sus presuntos responsables detenidos acotó que «ya ustedes (la oposición) le han hecho mucho daño a este país demasiado daño (…) No más maldad contra su propia Patria, no lo vamos a permitir».

«El que se sume que asuma su responsabilidad que el país y el Estado va con todo. No les vamos a perdonar ni la mínima. Pueden ir al mundo a decir lo que quieran, pero no vamos a dejar que embochinchen al país, no vamos a permitir guarimbas , ni terrorismo», enfatizó.

Sobre los extremistas opositores que insisten en solicitar la intervención militar extranjera les reiteró que «nosotros no vamos a esperar que lleguen los Marines, nosotros sabemos quienes son los que piden invasión y vamos primero por ustedes; llámese como se llame, tenga el apellido que tenga y se vincule con quiera que se vincule».

