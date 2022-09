Diosdado Cabello a las estructuras de base: No debe quedar un solo niño en sus calles que no esté escolarizado

Prensa PSUV // MV.- Desde el estado Aragua, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) precisó que la primera tarea para los equipos recién electos es lograr la escolarización de los niños, niñas y adolescentes, «no debe quedar ni un solo niño en su calle que no esté en una escuela».

Cabello, recordó a las nuevas estructuras las tareas emanadas por el presidente Nicolás Maduro, quien indicó que el PSUV pasa a ser el partido de gobierno.

«Todo lo que ocurra en las calles, en las comunidades y en las UBCh, el partido debe estar al frente de la tarea con sus hombres y mujeres», agregó.

Al mismo tiempo felicitó por la movilización alcanzada por el pueblo aragüeño.

«Este acto de aquí, hoy día solo es capaz de hacerlo el PSUV»; exhortó a estos nuevos equipos de dirección a que trabajen con el pueblo, y en la integración: «Los líderes electos deben consultar con su pueblo», alegando que las bases son quienes direccionan al gobierno, y es que los directores y líderes parroquiales, municipales y estadales no están por encima de las estructuras de base.

#LoDijo 📝

«No es poca la tarea que nos toca a todas y todos. No debe quedar un solo niño en su calle que no esté en una escuela, que no esté escolarizado. Vamos a cumplir esa tarea porque las clases comienzan ahorita», Diosdado Cabello a las jefas y jefes de calle. @dcabellor pic.twitter.com/pC65Qlr7w3

— PSUV (@PartidoPSUV) September 27, 2022