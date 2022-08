Díaz: Comunicadores populares están llamados a promover el nuevo renacer de la Patria

Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional (AN), Rectora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y Vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reconoció este viernes la valiosa labor de los comunicadores populares en el país.

La diputada de la AN fue oradora de orden en la Sesión Especial del Concejo Municipal de Los Guayos celebrada este viernes en la sede del PSUV, con motivo a celebrar los XX aniversario de La Voz de Los Tacarigua 99.7 FM, la primera emisora comunitaria constituida en el estado Carabobo.

Después de leer un fragmento del Discurso de Angostura del Libertador Simón Bolívar, Díaz expresó «En este siglo XXI, camaradas, nosotros estamos aquí con un futuro por delante y el llamado que nos está haciendo nuestra Revolución y las generaciones que están por venir, es que nosotros podamos abrir los brazos, recibir y convocar a otras y a otros, a que se sumen a este esfuerzo titánico, heroico que hemos hecho por preservar la Patria, pero que lo hagamos desde nuestros valores bolivarianos, preservando los pilares que Venezuela tiene».

La diputada reflexionó respecto a la ardua lucha que el pueblo venezolano, de la mano del gobierno revolucionario, ha librado, en tiempos de bloqueos económicos que han afectado todos los aspectos del país, pero que juntos, con dignidad, conciencia, organización, identidad, amor patrio, solidaridad, le han demostrado al mundo de qué están hechos los venezolanos, hombres y mujeres de infinito valor.

Díaz felicitó de manera especial a la directora de la radio comunitaria La Voz de Los Tacarigua 99.7 FM, Youlimar Taborda, por su constancia y valiosa labor, pues reconoció que durante 20 años ha mantenido el impetu y compromiso por la comunicación popular, esa que nació en tiempos de golpe de Estado y guerra mediática.

«A ustedes comunicadores populares les dejo la tarea de no cesar, no dejar de insistir, no podemos cansarnos, seamos como Aristóbulo Isturiz y Darío Vivas, incansables. Que Dios bendiga a los Darío y Aristóbulo que no se cansan, que no se rinden que trabajan con entrega por la construcción de la Patria, de la Revolución. Que viva la comunicación popular, que viva Los Guayos, que viva la Revolución Bolivariana, que viva el comandante Chávez, que viva el presidente Maduro», concluyó la diputada de la AN, Tania Díaz.

Orden Ciudad de Los Guayos y estatuilla Diosa de Los Tacarigua

Al cierre del discurso de la oradora de orden, Tania Díaz, recibió la imposición de la Orden Ciudad de Los Guayos en su Única Clase, máxima distinción que otorga el Concejo Municipal, de la mano de la alcaldesa de Los Guayos, Mervelis de Burgos, y el presidente del Concejo Municipal de Los Guayos Fidel Arguello.

Por otro lado, por parte de la Fundación Emisora Comunitaria La Voz de los Tacarigua 99.7 FM, la directora de la misma, Yoluimar Taborda, hizo entrega de la Estatuilla Diosa de Los Tacarigua a las siguientes personalidades:

Alcaldesa Mervelis Moreno de Burgos

Diputada Tania Díaz

Jefe Político Municipal Miguel Burgos

Presidente del Concejo Municipal Fidel Arguello.

Ciudad Valencia