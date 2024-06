Darío Vivas: Ejemplo de trabajo incansable en defensa de la Revolución Bolivariana (+natalicio)

Este espíritu combativo y de líder social de calle que signó su vida, no le abandonó en ningún momento y en medio de la pandemia del COVID-19, se mantuvo al lado del Pueblo demostrando que para los revolucionarios, como dijo Pablo MIlanés: «La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama, la vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman».