Continúa recolección de firmas en Francia contra el bloqueo en Venezuela

Por segunda semana consecutiva, la embajada de Venezuela en Francia funciona como centro de recolección de firmas para respaldar una carta dirigida a la Organización de Naciones Unidas en rechazo al bloqueo total impuesto por Estados Unidos.

En un comunicado publicado en su cuenta de l red social digital Twitter, la sede diplomática precisó que las personas solidarias y amantes de la paz tendrán la oportunidad hasta el 30 de agosto de apoyar la misiva que será enviada al secretario general del organismo multilateral, António Guterres.

El texto expone a Guterres los objetivos del gobierno de Donald Trump de ahogar al Estado venezolano e imponer una hambruna sobre la población venezolana como armas para forzar un cambio de régimen, en franca violación del Derecho Internacional y del multilateralismo.

En Francia, decenas de ciudadanos y extranjeros residentes que trabajan en este país europeo firmaron la carta el martes y el miércoles de la semana pasada, algunos a nombre de organizaciones solidarias y fuerzas políticas, y la mayoría a título personal, refiere el portal de Prensa Latina.

En entrevista con este medio cubano, el militante del movimiento La Francia Insumisa, Christian Rodríguez, manifestó que resulta inaceptable el empeño de una potencia agresiva y amenazante en rendir por hambre a un país, bloqueando el dinero y la llegada de alimentos.

Se trata de una postura criminal que merece todo el repudio, así como una respuesta de apoyo al pueblo venezolano y sus autoridades, subrayó.

Por su parte, el activista francés Michel Taupin criticó el respaldo de gobiernos europeos, entre ellos el de Francia, a la cruzada estadounidense.

En el caso particular de París, me pregunto cuándo va a entender de una vez que Estados Unidos no es ni el gendarme ni el amo del mundo, sentenció.

El embajador venezolano Michel Mujica agradeció en declaraciones a Prensa Latina la solidaridad internacional con su país, la cual consideró muy importante en la lucha de la Revolución Bolivariana por el respeto a su independencia y soberanía ante los intentos de cambio de régimen que dirige la Casa Blanca.

VTV