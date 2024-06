Comunas de Caroní en Bolívar impulsan producción comunal en sus territorios

Durante una asamblea de comuneros y comuneras celebrada este jueves en la parroquia Vista al Sol del municipio Caroní, estado Bolívar, el Poder Popular organizado presentó las experiencias comunales del territorio y expresó su apoyo con la Revolución Bolivariana.

En la actividad hicieron presencia el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado; el alcalde Tito Oviedo y voceros y voceras que con fervor han apuntado a la preservación del proceso revolucionario y la consolidación de las Comunas y Consejos Comunales en sus parroquias.

Maribel Noguera, vocera de la Comuna El Sol de Venezuela Nace por el Esequibo, señaló que el Poder Popular ha logrado asistir las carencias de sus territorios a través del apoyo que el Gobierno nacional le ha concedido a las Comunas y Consejos Comunales del país. Asimismo, mencionó que con la priorización del proyecto de electrificación y la adquisición de un banco de transformadores, han mejorado la calidad de vida de 116 familias de su comunidad.

La comunera destacó que, en su territorio, se realizó la recuperación de una plazoleta la cual fue instituida como la plaza comunal de la juventud de la parroquia Vista Al Sol. “Venimos desde hace mucho tiempo consolidando proyectos desde nuestros territorios comunales y desde nuestros Consejos Comunales, con lucha y con esfuerzo, pero ahí estamos”, señaló Noguera.

La parroquia Vista Al Sol del municipio Caroní se ha afianzado como un territorio productivo por sus experiencias económicas en el área textil, de elaboración de productos de higiene personal, patios productivos con la cría de animales como pollos, cochinos y conejos; la siembra y cosecha, y la creación de las Empresas de Propiedad Social Directa Comunal, como lo son la EPSDC Comandante Eterno Hugo Chávez y la EPSDC G/J Manuel Carlos Piar.

“Uno como vocero siempre se levanta pensando en nuestra gente. Como somos dirigentes y líderes, siempre andamos enfocados en cómo vamos a resolver los problemas de nuestra comunidad”, declaró el ministro para las Comunas y los Movimientos Sociales, Ángel Prado.

Reafirmó que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado al pueblo venezolano y sus líderes políticos a realizar cambios profundos y radicales en la manera de hacer revolución. “Nosotros y nosotras tenemos una tarea, y es hacer que el Gobierno aterrice en el territorio”.

De esta manera, indicó que el pueblo venezolano no puede desestabilizarse con los mensajes que se han compartido desde el gobierno norteamericano a través de los líderes opositores de Venezuela, quienes de manera constante hacen un llamado al desabastecimiento del país y la intervención económica. “No vamos a dejarnos caer, no vamos a dejarnos liquidar por las traiciones (…), ¿cuánto no fuésemos hecho nosotros en nuestros barrios si el pueblo fuese administrado ese dinero?”.

El alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, recordó que, a pesar del bloqueo económico, el presidente Nicolás Maduro decidió hacer un llamado a la Consulta Popular y así apoyar al pueblo venezolano a través de un financiamiento para el impulso y la consolidación del buen vivir de los habitantes en sus territorios. “El presidente se la jugó con la gente, con las Comunas, y nosotros tenemos que estar al nivel de corresponderlo con más organización”, acotó.

